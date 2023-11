London. Auszüge aus einem neuen Buch des Autors Omid Scobie sorgen für Empörung. Es geht um den Streit zwischen William und Harry. Die Details.

Im britischen Königshaus herrscht wieder einmal Empörung: Diesmal sollen sich Palast-Insider laut britischen Medienberichten über Behauptungen des Autors Omid Scobie in seinem neuen Buch über die Royals aufgeregt haben. Konkret geht es darum, dass Scobie in einem kürzlich veröffentlichten Auszug geschrieben haben soll, dass William kurz vor dem Tod von Queen Elizabeth Anrufe von seinem Bruder Harry ignoriert habe.

Insider würden laut den Berichten diesen Vorwurf dementieren, es gebe keine Beweise dafür. „Nichts ist tabu“, zitiert der Mirror einen royalen Insider. „William und Kate scheinen das Ziel Nummer eins dieses Autors zu sein. Es dauert nur wenige Monate, bis die Messer wieder herauskommen und die Wunden geöffnet sind.“

Streit im britischen Königshauf: Vorwürfe gehen weiter

Weiter werde Scobie vorgeworfen, dass er mit der Veröffentlichung den Start von Herzogin Kates neuer Kampagne überschatten wollte. Denn am gleichen Tag startete eine Konferenz über ihre Kampagne für Kinder und ihre Familien.

Erst am Dienstag (14. November) feierte König Charles seinen 75. Geburtstag. Nur Prinz Harry macht ihm Probleme: Anfang des Jahres hatte Harry in seinen Memoiren seinen Vater vorgeworfen, in manchen Situationen gefühlskalt zu sein, etwa unmittelbar nach dem Tod von Prinzessin Diana (1961-97).