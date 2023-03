ESC 2023: Gustaph mit "Because Of You" für Belgien

Belgien hat seinen Kandidaten für den ESC 2023 gewählt. Der Sänger Gustaph wird mit dem Song "Because Of You" nach Liverpool fahren.

Eurovision Song Contest Belgiens ESC-Beitrag 2023: Gustaph mit "Because Of You"

Belgien hat im großen Finale des nationalen ESC-Vorentscheids seinen Beitrag für den Eurovision Song Contest 2023 (ESC) gekürt. Nach einem sechstägigen Marathon mit sechs Shows setzte sich Gustaph mit "Because Of You" gegen sechs Konkurrenten durch und wird sein Land in Liverpool vertreten. Dabei war sein Song weder der Favorit der Jury noch des Publikums.

Belgien beim ESC: So wird der Beitrag ausgewählt

Das dreisprachige Belgien gehört zu den Gründungsmitgliedern des Eurovision Song Contest. Seit 1956 hat das Land mehr als 50-mal an dem Gesangswettbewerb teilgenommen. Die belgischen Teilnehmer werden abwechselnd vom wallonischen und flämischen Fernsehen ausgewählt. Bisher konnte Belgien nur einen Sieg beim ESC erringen. 1986 gewann Sandra Kim mit ihrem Lied "J'aime la vie". Auch interessant: Eurovision Song Contest – Alle Gewinner im Überblick

Belgien hat sich in diesem Jahr zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder für eine öffentliche Vorentscheidung entschieden. Die Entscheidung fiel schließlich nach einem Marathon von sechs Shows an sechs aufeinanderfolgenden Abenden. In den ersten fünf Shows wählten die Acts nach Rücksprache mit ihren Konkurrenten aus ihren möglichen Beiträgen den Song aus, mit dem sie im Finale antreten wollten.

Obwohl im belgischen Vorentscheid lange das mögliche Comeback des ehemaligen ESC-Kandidaten Tom Dice und die französische 80er-Jahre-Nummer der Sängerin Chérine im Fokus standen, erhielt Gustaph mit seinem Song "Because of You" schließlich die meisten Punkte. So richtig überzeugen konnte er aber niemanden: Der Sänger landete bei der Jury auf Platz 3 und beim Fernsehpublikum auf Platz 2. Das reichte am Ende mit 278 Punkten und einem Punkt Vorsprung dennoch für den Gesamtsieg. Lesen Sie auch: ESC 2023 – Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Für Belgien beim ESC 2023: Gustaph. Foto: Roen Lommelen

Gustaph: Ein bekanntes Gesicht beim ESC

Hinter dem Künstlernamen Gustaph verbirgt sich der 42-jährige Stef Caers. Im Alter von 20 Jahren veröffentlichte er im Jahr 2000 unter seinem damaligen Künstlernamen Steffen den Song "Gonna Lose You", der es bis auf Platz 22 der Charts schaffte. Der darauffolgende Song "Sweetest Thing" war ein Misserfolg, weshalb er seinen Künstlernamen Steffen ablegte und sich auf die Arbeit im Studio und das Komponieren von Musikstücken konzentrierte. Unter anderem komponierte er Jingles für den Radiosender Radio Donna.

In den vergangenen Jahren war Caers vor allem als Backgroundsänger für eine Reihe belgischer Stars tätig, darunter Lady Linn, Mama’s Jasje und Willy Sommers: Und er war auch zweimal als Backgroundsänger beim ESC dabei: 2018 für Sennek und 2021 für Hooverphonic.

Belgien schickt Disco-Soul zum ESC

Gustaphs ESC-Beitrag "Because Of You" ist ein Disco-Soul-Song, der an die späten 70er und frühen 80er Jahre erinnert. Der Künstler trat beim Vorentscheid zudem in einem Outfit auf, das an den in dieser Zeit berühmten Culture-Club-Frontsänger erinnerte. Der Songtext ist eine Hommage an die engsten Freunde von Gustav, die ihn immer unterstützt haben, und ermutigt, sich selbst zu akzeptieren.

Youtube: Gustaph mit "Because Of You"

So erfolgreich war Belgien zuletzt beim Eurovision Song Contest

Belgiens Erfolge beim ESC waren zuletzt überschaubar. Bei den vergangenen fünf Contests misslang der Einzug ins Finale zweimal, zweimal schaffte man es in der Finalshow auf den 19. Platz. Hervor sticht nur der vierte Platz der Sängerin Blanche aus dem Jahr 2017.

Jahr Act Titel Platz 2017 Blanche "City Lights" 4 2018 Sennek "A Matter Of Time" nicht für das Finale qualifiziert 2019 Eliot "Wake Up" nicht für das Finale qualifiziert 2021 Hooverphonic "The Wrong Place" 19 2022 Jérémie Makiese "Miss You" 19

Und auch 2023 sind die Buchmacher wenig optimistisch. Gustaph liegt in den Wettquoten weit hinten. Der Finaleinzug scheint eher unrealistisch.

Eurovision Song Contest 2023: Das sind die ESC-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer