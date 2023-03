Planspiel Börse in Osterode: EMAG räumt ab

Osterode. Schüler des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Herzberg steigern ihr virtuelles Kapital beim Planspiel Börse Wettbewerb am deutlichsten.

Die ersten beiden Plätze in der Depotgesamtbewertung und der Nachhaltigkeitsbewertung gehen an Teams des Ernst-Moritz-Arndt Gymnasiums in Herzberg. Mit auf dem Foto: Oberstudiendirektorin Brigitte Götz, betreuender Lehrer Dr. Boris Bringmann und Filialbereichsleiter Marco Dietrich von der Sparkasse Osterode am Harz.

Der Planspiel Börse Wettbewerb für Schüler, Studierende, Azubis und junge Erwachsene endete am 31. Januar. Auch in der 40. Jubiläumsspielrunde konnten sich alle Teilnehmenden über 17 Wochen in klassischen und nachhaltigen Anlagestrategien üben und dabei grundlegendes Börsenwissen gewinnen.

Im Geschäftsgebiet der Sparkasse Osterode am Harz beteiligten sich 78 Schülerinnen und Schüler in 31 Teams. Beim Planspiel Börse werden nicht nur die Teams mit der höchsten Depotgesamtwertung, sondern auch die Teams mit den nachhaltigsten Geldanlagen prämiert.

In der Depotgesamtwertung steigerte das Gewinnerteam „BörsenAtzen“ vom Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Herzberg das Startkapital von 50.000 Euro auf 58.499,24 Euro. In der Nachhaltigkeitsbewertung erwirtschaftete das Team „Blackfriday2410“ ebenfalls vom EMAG in Herzberg den höchsten Nachhaltigkeitsertrag von 2.753,48 Euro.

Das Team „Die Profis“ vom Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode belegen den 3. Platz in der Depotgesamtbewertung. Mit auf dem Foto: Oberstudiendirektor Dietmar Telge und Kundenberaterin Laura Schulz von der Sparkasse Osterode am Harz. Foto: Sparkasse Osterode am Harz

So funktioniert das Planspiel Börse

Die Sparkasse Osterode am Harz veranstaltet das Planspiel Börse im Rahmen ihres öffentlichen Auftrags zur Finanzbildung. Beim Planspiel Börse handelt es sich um ein onlinebasiertes Lernspiel, an dem verschiedene Zielgruppen in unterschiedlichen Wettbewerben teilnehmen. Alle Teilnehmenden erhalten ein Depot mit einem virtuellen Kapital, das es durch Käufe und Verkäufe von konventionellen und nachhaltigen Wertpapieren zu steigern gilt.

Ziel des Planspiels Börse ist es, die Teilnehmenden auch im Hinblick auf die persönliche Finanzplanung mit den Kapitalmärkten und dem aktuellen Wirtschaftsgeschehen vertraut zu machen.