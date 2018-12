Erster von 30.000: Herzberger Team gewinnt bei Planspiel Börse

Europas größtes Börsenspiel, das jährlich im Herbst von den europäischen Sparkassen veranstaltet wird, ist am 12. Dezember nach elfwöchiger Spielzeit zu Ende gegangen. Eine spannende und interessante Börsenzeit erlebten 30.000 Teams aus Deutschland, Italien, Frankreich, Luxemburg, Schweden und Mexiko. Auch im Geschäftsgebiet der Sparkasse Osterode am Harz beteiligten sich 170 Schüler, Lehrer und Azubis in 50 Teams.

Der DAX gab wenig Anlass zur Freude – der bevorstehende Brexit, der Handelskrieg zwischen China und den USA sowie die Abschwächung des Wirtschaftswachstums ließen den deutschen Leitindex in der Spielzeit unter die 11.000-Marke abfallen. Dies war keine leichte Börsensituation, mit der die Teilnehmer der 36. Spielrunde beim Planspiel Börse der Sparkassen konfrontiert wurden. Und sie hinterließ deutliche Spuren – nur wenige Spielgruppen konnten zum Spiel­ende einen Zuwachs beim Depotgesamtwert verzeichnen.

Rocco-Santino Plesa, Lennart Krückeberg und Dustin Rosenthal wurden in der Sparkassenfiliale Osterode in Begleitung Ihres Lehrers Michael Strube vom Filialbereichsleiter Jörg Stockhusen mit einem Geldpreis belohnt. Foto: Sparkasse

Deutschlandsieger bei den Schülern in der Depotgesamtwertung wurde die Spielgruppe „2 Kreativlose und 1 Keks“ vom Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg mit einem Depotgesamtwert von 58.741,38 Euro. Mit diesem Ergebnis liegt das Team auch international auf Platz 1. Neben dem Preis der Sparkasse Osterode am Harz wird das Team zur Bundessiegerreise mit großer Planspiel-Börse-Siegergala nach Stuttgart eingeladen und zusätzlich zum European-Event nach Brüssel reisen.

Zwei weitere Teams aus dem Altkreis Osterode waren ebenfalls erfolgreich. Platz zwei im Schülerwettbewerb belegte das Team Rocco Dustin Lennart vom Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode mit einem Depotgesamtwert von 52.628,55 Euro. Platz drei ging an APELA von den Berufsbildenden Schulen I in Osterode mit einem Depotgesamtwert von 49.989,67 Euro.

Intensiv mit Börse beschäftigt

Ann-Celine Fiolka, Alina Frank, Ellen Krause, Lara Niehus und Paulina Schubert zusammen mit dem spielbetreuenden Lehrer Christian Koch und Heike Willamowius aus der Marketingabteilung der Sparkasse Osterode am Harz. Foto: Sparkasse

Thomas Toebe, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Osterode am Harz, gratulierte den Gewinnern: „Die schwierige Börsensituation in diesem Jahr forderte den Teilnehmern einiges ab. So waren die Teams auf spielerische Art gezwungen, sich intensiv mit der Börse, den wirtschaftlichen Zusammenhängen, aber auch den aktuellen politischen Ereignissen zu beschäftigen.“ Und weiter: „Gerade die Förderung finanzieller Bildung bei jungen Menschen ist ein wichtiges Anliegen unserer Sparkasse. Denn das erworbene Wissen soll die Teilnehmer befähigen, in Zukunft auch persönliche Finanzentscheidungen fundiert zu treffen.“

Die nächste Spielrunde im Planspiel Börse steht auch schon fest – sie startet am 25. September kommenden Jahres.