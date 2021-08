Planspielbörse: Optimismus siegt in Krisenzeiten

Das Planspiel Börse der Sparkassen findet traditionell im vierten Quartal des Jahres statt. Auch Corona konnte diese Konstante im Schul- und Sparkassenkalender 2020 nicht ausbremsen: 93.746 Teilnehmende aus Deutschland, Europa, ja sogar Südamerika, Armenien, Vietnam und Singapur haben sich in dieser Spielrunde für Europas größtes Online-Börsenlernspiel registriert.

Elf Wochen galt es dann, die Kursentwicklungen an verschiedenen Börsen zu beobachten, Wirtschaftsnachrichten zu studieren, das Für und Wider abzuwägen, um so die aussichtsreichsten Transaktionen für das eigene Depot auszuwählen. Auch im Geschäftsgebiet der Sparkasse Osterode am Harz beteiligten sich 216 Teilnehmer in 72 Teams an der 38. Spielrunde, die im Dezember 2020 zu Ende ging. Erstaunlich war, dass der harte Kampf um die amerikanische Präsidentschaft, das Dauerthema Brexit und selbst der zweite Lockdown Anfang November dem Optimismus an der Börse nicht die Luft nach oben nehmen konnten.

Dies spiegelte sich dann auch in der Wertpapierauswahl der Siegerteams wieder, die auf Werte wie „TUI“, „Deutsche Lufthansa“, „Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – BBVA“ oder „Snap“ setzten, und so ihrer Hoffnung auf baldige Normalisierung Ausdruck verliehen - eine Rechnung, die zumindest an der Börse aufging.

Nachhaltigkeitswertung

Die Sieger der Sparkasse Osterode am Harz erhielten Anfang des Jahres ihre Geldpreise. Die Übergabe der Urkunden fand coronabedingt vor den Sommerferien statt. In der Depotgesamtwertung belegte das Team „2 Kreativlose und 1 Keks“ vom Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg den 1. Platz mit einem Depotwert von 57.841,96 Euro. Platz 2 ging an das Team „METO“ ebenfalls Gymnasium Herzberg. Platz 3 sicherte sich das Team „Pennystocks Hunter“ von der Berufsbildenden Schule I in Osterode. Erstmals wurden in diesem Spiel auch Preise in der Nachhaltigkeitswertung ausgelobt. Hier freute sich das Team „Der Titelverteidiger“ mit einem Depotwert von 56.819,18 Euro über den 1. Platz und die „Planspielerinnen“ über Platz 2 - beides Teams vom Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode. Der 3. Platz ging an das Team „Bitcoin“ vom Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg.

In Herzberg am EMA erfolgte die Übergabe durch Marco Dietrich, Filialbereichsleiter Herzberg (rechts), in Anwesenheit der Schulleiterin Brigitte Götz und dem spielbetreuenden Lehrer Dr. Boris Bringmann. Foto: Sparkasse

Spielrunde startet Ende September

Wer sich weiterhin mit der Börse beschäftigen möchte, findet auf der Homepage der Sparkasse Osterode am Harz viele aktuelle Börseninformationen. Die nächste Spielrunde im Planspiel Börse startet Ende September 2021.

Die Sparkassen in Deutschland veranstalten das Planspiel Börse im Rahmen ihres öffentlichen Auftrags zur Finanzbildung. Es handelt sich dabei um ein onlinebasiertes Lernspiel, an dem verschiedene Zielgruppen teilnehmen. Alle Teilnehmenden erhalten ein Depot mit einem virtuellen Kapital, das es durch Käufe und Verkäufe von konventionellen und nachhaltigen Wertpapieren zu steigern gilt. „Ziel des Planspiels Börse ist es, die Teilnehmenden auch im Hinblick auf die persönliche Finanzplanung mit den Kapitalmärkten und dem aktuellen Wirtschaftsgeschehen vertraut zu machen“, sagen dazu die Verantwortlichen der Sparkasse.