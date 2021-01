Corona 14. Januar: Inzidenz im Kreis Göttingen steigt auf 101,5

Der Apotheker Tawfik Hallak nimmt in Wipperfürth einen Abstrich an einer Corona-Teststation.

604 Menschen im Kreis Göttingen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Das berichtete der Landkreis am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite. Der Inzidenzwert liegt demnach laut maßgeblichem Lagebericht des Landes für den 14. Januar bei 101,5.

Die Gesamtzahl bislang bestätigter Corona-Fälle im Landkreis Göttingen steigt auf 4.378 (+64). Davon gelten 3.640 Personen als von der Infektion genesen, 134 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Die Zahlen vom Vortag.

Fallzahlen aus den einzelnen Orten

Die Lage in den Städten und Gemeinden im Kreis Göttingen (Gesamtzahl Fälle / aktuell Infizierte):

Flecken Adelebsen (69 / 11)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (86 / 7)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (154 / 10)

Stadt Bad Sachsa (122 / 10)

Flecken Bovenden (98 / 15)

Samtgemeinde Dransfeld (60 / 4)

Stadt Duderstadt (591 / 163)

Gemeinde Friedland (90 / 7)

Samtgemeinde Gieboldehausen (187 / 54)

Gemeinde Gleichen (87 / 11)

Stadt Göttingen (1.405 / 146)

Stadt Hann. Münden (464 / 51)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (102 / 5)

Stadt Herzberg am Harz (332 / 18)

Stadt Osterode am Harz (225 / 23)

Samtgemeinde Radolfshausen (49 / 20)

Gemeinde Rosdorf (113 / 13)

Gemeinde Staufenberg (82 / 10)

Gemeinde Walkenried (62 / 26)

Landkreis Nordhausen: Inzidenzwert fällt auf 206,1

Der Landkreis Nordhausen meldet keine Neuinfektion mit dem Corona-Virus. Somit fällt der Inzidenzwert mit Stand 14. Januar um 54 auf 206,1. Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie beträgt 1.182. Aktuell gibt es 361 bestätigte akute Corona-Infektionen im Kreis Nordhausen. 792 Personen gelten als wieder genesen. Verstorben an oder mit Corona sind 29 Menschen.

Lesen Sie heute auch zum Thema Corona:

Thüringen weiterhin am schwersten von Pandemie betroffen

53 Neuinfektionen und zwei weitere Todesopfer im Kreis Eichsfeld

Mit 53 Neuinfektionen steigt die Zahl der akut Infizierten im Landkreis Eichsfeld auf 840 an. Auch sind zwei weitere Todesopfer zu betrauern, informiert die Verwaltung am 14. Januar. Demnach sind im Landkreis bisher 95 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Der aktuelle Inzidenzwert beträgt 346,0. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 2.887 Corona-Fälle bestätigt worden. Die Gesamtzahl der Genesenen wird mit 1.952 angegeben. Aktuell befinden sich 28 an Covid-19 Erkrankte in stationärer Behandlung. Darunter gibt es acht schwere Verläufe.

Kreise Northeim und Goslar melden jeweils mehr als 30 Neuinfektionen

33 bestätigte Neuinfektionen verzeichnet der Landkreis Northeim am Donnerstag, 14. Januar. Dadurch steigt der Inzidenzwert auf 97,5. Der Behörde sind seit Beginn der Corona-Pandemie in Northeim und Umgebung 1.171 Corona-Infektionen gemeldet geworden. Insgesamt 953 Personen gelten als genesen. Mit oder an dem Virus verstorben sind bisher 19 Personen. Aktuell sind im Landkreis Northeim 199 akut infizierte Personen bekannt: Bad Gandersheim 18, Bodenfelde 12, Dassel 7, Einbeck 46, Hardegsen 8, Kalefeld 10, Katlenburg-Lindau 5, Moringen 28, Nörten-Hardenberg 5, Northeim 45 und Uslar 15. Mit oder an dem Virus verstorben sind 19 Personen. Geimpft wurden bisher 1.068 Personen (Stand: 13. Januar 2021), das entspricht einer Impfquote von ca. 0,8 Prozent.

Der Landkreis Goslar meldet 34 Neuinfektionen. Der aktuelle Inzidenzwert liegt mit Stand 14. Januar bei 84,3. Insgesamt sind im Landkreis Goslar 1.210 Covid-19-Erkrankungen verzeichnet. Davon sind 908 Personen wieder genesen. Im Zusammenhang mit Corona verstorben sind 56 Menschen. Derzeit sind laut Verwaltung 246 Menschen akut erkrankt: Bad Harzburg 46, Braunlage 3, Clausthal-Zellerfeld 25, Goslar 70, Langelsheim 53, Liebenburg 10, Lutter am Barenberge 1, Seesen 25 und Vienenburg 13.