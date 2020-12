Zwei weitere Corona-Tote im Kreis Göttingen – Zahlen 1. Dezember

209 Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Das berichtete die Verwaltung am Dienstag. Der Inzidenzwert lag laut maßgeblichem Lagebericht des Landes am 1. Dezember bei 37,4.

Die Gesamtzahl bislang bestätigter Corona-Fälle im Landkreis Göttingen steigt auf 2.617. Davon gelten 2.310 Personen als von der Infektion genesen, 98 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben – zwei mehr als zuvor.

Neue Corona-Regelungen im Dezember

Mit der aktuellen Niedersächsischen Landesverordnung gilt ab 1. Dezember die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung unabhängig vom Inzidenzwert. Die Alltagsmaskenpflicht gilt überall dort, wo Menschen sich auf engem Raum aufhalten – zum Beispiel in Fußgängerzonen. Wo genau und in welchem Zeitraum, hat das Gesundheitsamt per Allgemeinverfügung festgelegt. Lesen Sie dazu: Dauerhafte Maskenpflicht im Landkreis Göttingen – Zeiten und Orte

So sind Zusammenkünfte in Niedersachsen im Dezember 2020 geregelt. Foto: Land Niedersachsen

Die aktuelle Landesverordnung legt außerdem fest, wie viele Personen und Haushalte sich in der Adventszeit, an Weihnachten und Silvester treffen dürfen. Es gilt: In der Vorweihnachtszeit sind Treffen von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Bei Angehörigen dürfen es auch mehr Haushalte sein. An den Feiertagen dürfen sich bis zu zehn Personen aus verschiedenen Haushalten treffen.

Corona-Fallzahlen in den Orten im Landkreis Göttingen

Die Lage in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Infizierte):

Flecken Adelebsen (18 / 1)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (76 / 2)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (125 / 9)

Stadt Bad Sachsa (106 / 10)

Flecken Bovenden (50 / 5)

Samtgemeinde Dransfeld (30 / 4)

Stadt Duderstadt (201 / 18)

Gemeinde Friedland (73 / 2)

Samtgemeinde Gieboldehausen (90 / 8)

Gemeinde Gleichen (52 / 5)

Stadt Göttingen (904 / 52)

Stadt Hann. Münden (200 / 53)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (92 / 3)

Stadt Herzberg am Harz (295 / 8)

Stadt Osterode am Harz (167 / 12)

Samtgemeinde Radolfshausen (20 / 1)

Gemeinde Rosdorf (77 / 8)

Gemeinde Staufenberg (32 / 4)

Gemeinde Walkenried (9 / 4)

