Corona aktuell: 215 Infizierte, Maskenpflicht an Schulen

In Stadt und Landkreis Göttingen sind aktuell 215 Personen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert, eine Person weniger als am Vortag. Das meldet die Verwaltung am Montag. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen liegt demnach unverändert bei 1.293; davon sind 499 in der Stadt Göttingen gemeldet, 794 im weiteren Kreisgebiet. 998 (+1) Personen sind wieder von der Infektion genesen, 80 sind in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 gestorben. Der Wert der Neuinfektionen liegt für den Landkreis Göttingen bei 17,39 (Vortag 19,53).

Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung an Schulen wird nochmals verlängert

Das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis verlängert nochmals die Pflicht, dass jede Person während des Schulbetriebs auf Schulgrundstücken und in Schulgebäuden außerhalb von Unterrichts- und Verwaltungsräumen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen hat.

Die Pflicht gilt bis einschließlich Mittwoch, 15. Juli 2020. Grund sei das aktuelle Infektionsgeschehen; eine etwaige weitere Verbreitung des Coronavirus soll damit verringert werden.

Zahlen aus den einzelnen Orten

Die Fallzahlen zum Corona-Geschehen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

Flecken Adelebsen (6 / 0)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (45 / 0)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (83 / 1)

Stadt Bad Sachsa (76 / 0)

Flecken Bovenden (14 / 0)

Samtgemeinde Dransfeld (13 / 1)

Stadt Duderstadt (38 / 0)

Gemeinde Friedland (47 / 45)

Samtgemeinde Gieboldehausen (37 / 4)

Gemeinde Gleichen (17 / 2)

Stadt Göttingen (499 / 154)

Stadt Hann. Münden (18 / 0)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (43 / 0)

Stadt Herzberg am Harz (206 / 0)

Stadt Osterode am Harz (100 / 4)

Samtgemeinde Radolfshausen (5 / 1)

Gemeinde Rosdorf (36 / 3)

Gemeinde Staufenberg (6 / 0)

Gemeinde Walkenried (4 / 0)

