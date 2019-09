Freibadsanierung Scharzfeld kostet mehr als zwei Millionen Euro

Die ungewisse Zukunft des Waldschwimmbades treibt viele Menschen um, am Montag wurde in der Herzberger Fußgängerzone für den Erhalt des Freibades demonstriert (wir berichteten). In der Ortsratsitzung in Scharzfeld am Dienstag, zu der zahlreiche Zuschauer gekommen waren, wurde eine Machbarkeitsstudie vorgestellt, die das Planungsbüro PZWU Oldenburg, eine Firma mit viel Erfahrung im Bereich Schwimmbadsanierung, im Auftrag der Stadt...