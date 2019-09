Schwimmbad-Demo: „Sie haben uns ganz sicher gehört“

Rund 70 Bürger sind am Montagnachmittag durch die Innenstadt von Herzberg marschiert, um für den Erhalt des Waldschwimmbads in Scharzfeld zu demonstrieren. Ihr Ziel war das Rathaus, in dem zu der Zeit die Mitglieder des Finanzausschusses zu einer Sitzung zusammenkamen. 16.10 Uhr. Am Treffpunkt der Teilnehmer, am Herzberger Wasserrad, ist 20 Minuten vor dem geplanten Abmarsch noch niemand zu sehen. Zu hören ist hingegen das Wasser aus...