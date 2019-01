Land fördert weitere 16 Bushaltestellen im Altkreis

Neben den bis zu 340.000 Euro Fördermittel, die in die neue Bushaltestelle in Herzberg Schloss/Ostseite fließen (wir berichteten), werden weitere Mittel in die Erneuerung von Haltestellen im Altkreis Osterode investiert. Darüber informiert der Zweckverband Verkehrsverbund Südniedersachsen (ZVSN). Das Niedersächsische Wirtschaftsministerium hat zwei vom ZVSN zur Förderung beantragte, im Altkreis Osterode gelegene Haltestellenbündel in...