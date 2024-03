Bad Sachsa. Bei einem Unfall am Mittwoch im Harz werden zwei Menschen verletzt. An der B243 muss gesperrt werden. Was ist passiert?

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch, 13. März 2024, am Ortseingang von Bad Sachsa gekommen. Das geht aus einem Bericht der Bad Sachsaer Feuerwehr auf ihrer Webseite hervor.

Demnach wurden die Retter um 17.07 Uhr zur Kreisstraße 429 alarmiert. Zwei Autos waren hier in einen Unfall verwickelt, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Abfahrt B243 auf Höhe Steina nach Unfall in Bad Sachsa gesperrt

„Wir nahmen umfangreiche Verkehrsabsicherungsmaßnahmen durch, stellten den Brandschutz sicher und nahmen großflächig ausgelaufene Betriebsstoffe auf“, informiert die Feuerwehr weiter.

Vor Ort im Einsatz waren insgesamt vier Feuerwehrfahrzeuge, Polizei, Rettungsdienst und Notarzt. Die Abfahrt an der naheliegenden B243 auf Höhe Steina musste laut Augenzeugenberichten gesperrt werden.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

