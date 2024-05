Braunlage. Unfall auf der B4 zwischen Braunlage und Hohegeiß: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich dabei. Das ist laut Polizeibericht passiert.

Bei einem Unfall auf der B4 zwischen Braunlage und Hohegeiß hat ein Motorradfahrer Verletzungen erlitten. Die Polizei Braunlage berichtet, dass es sich um einen Alleinunfall handelt.

Der Motorradfahrer war am Freitag, 24. Mai, gegen 11.15 Uhr auf der die B4 von Braunlage in Richtung Hohegeiß unterwegs. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich, so die Angabe der Polizei, stürzt der 28-Jährige auf die Fahrbahn und schliddert dann ca. 52 Meter auf der Straße entlang.

Unfall auf B4: Motorradfahrer schliddert meterweit über die Fahrbahn

Anschließend prallt er gegen den dortigen Unterfahrschutz der Leitplanke und kommt im gegenüberliegenden Straßengraben zum Liegen. Aufgrund seiner Verletzungen muss der Verunglückte in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

An seinem Motorrad, einer Suzuki GSX R, entsteht Totalschaden. Auch der Unterfahrschutz und die Leitplanke werden beschädigt. Gesamtschaden: ca. 4700 Euro.

pol/kic