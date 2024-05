Harz. Dorfflohmärkte werden beliebter. Den nächsten gibt es am Sonntag, 26. Mai. Alles, was man zu den aktuellen Flohmärkten wissen muss.

Die einen finden: Kinderkleidung ist teuer, das Spielzeug auch. Die anderen finden: Der Keller steht voller Spielzeug - wohin damit? Beide können sich gut treffen: beim nächsten Kinderkleiderbasar oder Flohmarkt. Hier gibt es immer gute Schnäppchen zu finden, egal ob Kleidung, Schuhe, ein neues Fahrrad oder Bücher. Im Frühjahr geht die Saison wieder los. Auch in der Region Osterode und im Südharz gibt es schon die ersten Termine.

Sie planen einen Kinderkleiderbasar oder Flohmarkt? Her mit dem Termin...

Wer einen Kinderkleiderbasar oder Flohmarkt plant und diesen ebenfalls im Harz Kurier ankündigen möchte, kann sich per Mail wenden an redaktion-harzkurier@funkemedien.de

Dorfflohmarkt in Pöhlde am 26. Mai

Ebenso wie in Sieber in der Vergangenheit kann man am Wochenende in Pöhlde stöbern. © HK | Paul Beier

Über 80 Stände soll es bereits geben: Es kann sich also lohnen, am Sonntag, dem 26. Mai, einen Spaziergang durch Pöhlde zu unternehmen. Der Dorfflohmarkt startet an dem Tag um 11 Uhr, bummeln darf man bis 16 Uhr, so ist es angekündigt.

Für das leibliche Wohl ist an diesem Tag gesorgt - es gibt auch Pöhlder Bier. Auf der Webseite www.poehlde.de wird es am Sonntag Lagepläne geben, die zeigen, wo die Flohmarktstände zu finden sind. Auch am Sonntag gibt es die Pläne in ausgedruckter Form.

Flohmarkt am Kaufland in Osterode am 26. Mai

Flohmarkt gibt es regelmäßig bei Kaufland in Osterode © Adobestock | Adobestock

Beliebt und bekannt ist der regelmäßig stattfindende Flohmarkt bei Kaufland in Osterode. Bummeln kann man von 10 bis 15.30 Uhr. Der Flohmarkt findet statt unter einem überdachten Parkdeck. Selbst wenns regnet, kann man hier also trockenen Fußes bummeln. Wer hier verkaufen möchte, kann schon ab 6 Uhr seine Waren aufbauen. Eine Voranmeldung für Verkäufer ist nicht erforderlich.

Dorfflohmarkt in Windhausen am 8. Juni

Dorfflohmärkte locken oft viele Spaziergänger und Schnäppchenjäger an. Und jeder kann mitmachen. © HK | Paul Beier

Am Samstag, 8. Juni, findet in Windhausen der zweite Dorfflohmarkt in der Zeit von 11 bis 16 Uhr statt. „Die Resonanz im vergangenen Jahr war toll, deshalb soll es eine Wiederholung geben“, so Nina Görlitz und Julia Breithaupt (Hauptorganisatorinnen). Standgebühren sollen in Form einer Spende an den Kindergartenförderverein Windhausen gehen. Neben gut erhaltenen gebrauchten Dingen an den einzelnen Ständen im Ort soll auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. Anmeldungen bei Nina Görlitz unter 0160-97035661 oder Julia Breithaupt unter 0173-5405337.hn

