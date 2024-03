Osterode. Bei einem Unfall am Dienstag in Osterode am Harz kommt es zu einer Kollision. Was ist passiert? Der aktuelle Polizeibericht.

10.000 Euro Schaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen, 12. März 2024, im Bereich Osterode. Darüber informiert das Polizeikommissariat aus Osterode am Harz.

Unfall auf der B243/B241 in Osterode

Demnach war eine 18-jährige Fahrerin aus Herzberg am Harz kommend in Richtung Osterode auf der Bundesstraße 243 unterwegs.

Als sie an einer Abfahrt nach links auf die B241 in Richtung Kreisverkehr abbiegen wollte, übersah sie laut des Berichts der Polizei einen vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmer – und kollidierte mit diesem.

