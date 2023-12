Bad Sachsa. 3 Feuer in 10 Tagen gibt es im Bereich Bad Sachsa und Walkenried. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. So ist der Stand.

Es ist wahrhaft ein heißer Dezember für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren im Südharz. Denn auch wenn gerade Sturmtief „Zoltan“ für viele Einsätze aufgrund des Dauerregens sorgt, im Stadtgebiet von Bad Sachsa bzw. der Gemeinde Walkenried kam es innerhalb von nur zehn Tagen zu drei Bränden: Zunächst stand in der Nacht zum 8. Dezember das seit vielen Jahren leerstehende Kinderheim in der Steinaer Straße in Flammen, dann standen in der Nacht zum 14. Dezember in der Feldflur bei Wiedigshof und dann am Abend des 18. Dezember bei Neuhof Strohballen in Flammen.