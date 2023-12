Bad Sachsa. Die Feuerwehr ist in Bad Sachsa oft im Einsatz. Doch auch das Ehrenamt hat seinen Preis - und darum steigt dieser so stark an.

Das Leben wird teuer - und selbst im Ehrenamt gilt diese Floskel. Im Stadtgebiet von Bad Sachsa sogar deutlich, denn passend zum 1. Januar 2024 tritt die neue Gebührensatzung für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bad Sachsa in Kraft. Und diese lässt die Kosten für Einsätze der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Gebiet der Uffestadt deutlich ansteigen. Am deutlichsten zeigt sich dies bei der Drehleiter wurden bislang für je angefangene 15 Minuten 32 Euro berechnet, sind es mit Beginn des Jahres 2024 stolze 572 Euro - und das Personal ist darin noch nicht enthalten. Allerdings muss man auch festhalten: Die Anpassung der Gebührensatzung, die der Stadtrat einstimmig beschlossen hat, ist die erste nach 23 Jahren im Stadtgebiet.