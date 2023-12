Bad Sachsa. Im Frühjahr sprengten Unbekannte einen Geldautomaten im Südharz. Ein Großeinsatz der Polizei folgte, das konnte ermittelt werden.

Zwei Explosionen schreckten am frühen Morgen des 9. Februar die Menschen in der sogennanten Aldi-Passage in der Innenstadt von Bad Sachsa aus dem Schlaf. Unbekannte hatten den Geldautomaten der Deutschen Bank in der Marktstraße gesprengt. Es folgte ein Großeinsatz der Polizei. Ein Hubschrauber suchte nach den Tätern, die mit einem Pkw in Richtung Steina geflüchtet waren, Sprengstoffermittler des Landeskriminalamtes aus Hannover untersuchten später den Tatort.