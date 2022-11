Odyssee endet: Zebrastreifen in Zorge wird endlich saniert

Es ist das am meisten erwartete Ersatzteil in ganz Zorge: der Stromkasten, der den defekten und seit Monaten stillgelegten Fußgängerüberweg wieder mit der nötigen Energie versorgen soll. Und das lange Warten hat ein Ende: Wie Bürgermeister Lars Deiters auf der Sitzung des Gemeinderates Walkenried jetzt mitteilte, ist das Ersatzteil mittlerweile bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar bzw. bei der Straßenmeisterei in Braunlage eingetroffen.

Bereits am Donnerstag, 1. Dezember, soll der Austausch mit dem defekten Stromkasten erfolgen, sagt der Verwaltungschef. „Im Anschluss soll der Zebrastreifen umgehend wieder freigegeben werden.“

Ausgangs- sowie Dreh- und Angelpunkt des Problems und Aufregerthemas in Zorge ist ein Hausanschlusskasten für die Elektrik der Lampen am Zebrastreifen in Zorge. Mitte Januar dieses Jahres hatte ein Autofahrer diesen bei einem Unfall gerammt und war unerkannt geflüchtet. Seither ist der Zebrastreifen stillgelegt, Schilder und Leuchtanlagen mit blauen Müllsäcken zugehangen, die Striche auf dem Asphalt mit Klebestreifen durchgestrichen.

Einwohner sind erbost

Dass sich die Reparatur so in die Länge zog, hat in der Einwohnerschaft für Ärger gesorgt, doch diese Odyssee soll nun enden.