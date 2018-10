Diebe klauen 1.000 Kilo schweren Safe in Walkenried

Walkenried Die Einbrecher stiegen in der Nacht zu Dienstag in die Räume der Gemeindeverwaltung und der Post in Walkenried ein. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zum Dienstag sind bislang unbekannte Täter durch aufgebrochene Fenster und Türen in Walkenried in die Gemeindeverwaltung und in die im selben Gebäude befindliche Post eingestiegen. Gestohlen haben die Täter den 300 Kilogramm schweren Safe der Post und den 1.000 Kilogramm schweren Safe der Gemeinde. Darüber informierte die Polizei am Dienstag.

Auf Rollen wurden die schweren Wertgelasse aus dem Gebäude gefahren und auf dem rückwärtigen Parkplatz in ein Transportfahrzeug verladen. Mit ihrer Beute fuhren die Täter auf die Bahnhofstraße und weiter in Richtung Tettenborn. In der Feldmark östlich von Tettenborn wurden die Safes nahe einem der Windräder ausgeladen.

Mit einem vermutlich hydraulischen Werkzeug brachen die Unbekannten die Wertgelasse auf. Bislang ist noch nicht bekannt, was aus den Safes gestohlen wurde. Nach ersten Hinweisen dürften sich aber keine größeren Bargeldsummen darin befunden haben.

Die Polizei ermittelt. Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag im Bereich der Gemeindeverwaltung oder in der Feldmark bei Tettenborn auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder etwas gehört haben, werden dringend gebeten, sich unter Telefon 05551/70050 bei der Northeimer Polizei zu melden. Der Abtransport der schweren Safes muss laut Polizei auf jeden Fall Lärm verursacht haben.