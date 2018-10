Pech für Diebe: Geklauter Safe enthielt wertlose Unterlagen

Diebe brachen am Dienstag in die Räume der Gemeindeverwaltung Walkenried ein.

Walkenried In der Nacht zum Dienstag waren Unbekannte in die Walkenrieder Verwaltung eingebrochen und hatten einen 1.000 Kilo schweren Safe entwendet.

An einem mit viel Aufwand gestohlenen 1.000 Kilogramm schweren Tresor der Gemeinde Walkenried dürften die Täter nur wenig Freude gehabt haben: In dem Safe befanden sich nach Angaben der Verwaltung nämlich weder Geld noch wertvolle Gegenstände. „Er enthielt nur ältere Unterlagen, entwertete Sparbücher und Dienstsiegel aus früheren Zeiten“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Christopher Wagner. Die Gegenstände hätten allenfalls ideellen Wert. Die wirklich wichtigen Dinge würden in einem anderen Safe im Hauptgebäude der Verwaltung aufbewahrt.

Dies scheinen die Täter nicht gewusst zu haben. Dabei hatten sie den Einbruch nach Einschätzung der Polizei gründlich vorbereitet. In der Nacht zum Dienstag waren sie in die Gemeindeverwaltung eingebrochen. Auf Rollen schafften sie den Safe aus dem Gebäude. Der wohl mit Spezialwerkzeug aufgebrochene Geldschrank wurde später in der Feldmark entdeckt.