Harz. Im Herbst haben auch die heimischen Wildtiere Hunger: Wo man sie in der Region beim Futtern aus nächster Nähe gut beobachten kann.

Auf zu den Tieren: Im Herbst lohnt es sich, einen Ausflug mit der ganzen Familie einzuplanen. Kinder, die vielleicht keine Lust auf Spazierengehen haben, kann man sicherlich mit einem Besuch bei heimischen Wildtieren vor die Tür locken. In der Region gibt es da so einige schöne Ziele. Wer nicht weiß, wohin, kann hier in unserer Übersicht stöbern.