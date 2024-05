Gieboldehausen. Ein Brand wütet am Freitagmorgen in Gieboldehausen im Landkreis Göttingen. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. Das ist passiert.

In Gieboldehausen im Landkreis Göttingen ist am Freitag, 24. Mai 2024, in einer Scheune im Ortskern ein Feuer ausgebrochen. Menschen wurden dabei nicht verletzt, berichtete die Polizei am Nachmittag.

Demnach konnten die Bewohner das angrenzende Wohnhaus unverletzt verlassen. Einsatzkräfte und Besitzer brachten in dem Stall untergestellte Tiere ins rettende Freie. Die Höhe des Schadens sei bislang unbekannt.

Feuer und Rauch bei Göttingen - War vorher eine Explosion zu hören?

Die Scheune brannte letztendlich vollständig aus. Was das Feuer auslöste, sei bislang unklar, so die Göttinger Polizei weiter. Zeugen wollen vor kurz vor Entdeckung des Brandes gegen 5.45 Uhr einen lauten Knall gehört haben. Ob es einen Zusammenhang gibt, sei unbekannt. Die Beamten ermitteln.

Auch interessant

Auf Fotos von Augenzeugen vom Morgen ist eine Rauchsäule über Gieboldehausen zu sehen. Das Feuer war in der Fleckenstraße ausgebrochen.

Brand in Gieboldehausen: Feuerwehr ist mit 90 Leuten im Einsatz

90 Kräfte der Feuerwehren aus Gieboldehausen, Duderstadt und Herzberg waren am Freitagmorgen im Großeinsatz. Auch eine Drehleiter war vor Ort.

Auch interessant

Feuerwehr im Harz Lebensretter im Harz werden: So tritt man in die Feuerwehr ein Von Thorsten Berthold

Laut Informationen des Göttinger Tageblatts befand sich das von den Flammen zerstörte Gebäude hinter dem Hofladen eines Erdbeerhofs. Im Radio wurde zur Stunde gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Die wichtigsten Nachrichten am Morgen und Abend: Mit dem WhatsApp-Kanal des Harz Kurier sind Sie stets auf dem neusten Stand.

pol