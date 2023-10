Bad Harzburg/Oderhaus Weil die Slowakei ihre Tiere nicht mehr für die Auswilderung im Harz hergeben möchte, denkt Projektleiter Ole Anders über Alternativen nach.

Der Fund von Exkrementen kann große Freude auslösen: Just als Ole Anders, Koordinator des Harzer Luchs-Projekts, gegenüber der Goslarschen Zeitung in dieser Woche den neusten Stand des Luchs-Ansiedlungsvorhabens im Harz erläuterte, traf Nationalpark-Ranger Dietmar Werner von einer Inspektionstour in der Zweigstelle Oderhaus ein. Mit einem zufriedenen bis triumphierenden Lächeln präsentierte er Ole Anders drei beschriftete Plastikbeutel, darin nichts Geringeres als – Kot.