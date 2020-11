Fusion wäre „ein Beitrag, sich für die Zukunft aufzustellen“

In der Turnhalle der Grundschule Bad Sachsa wurden die Stimmen des ersten Bürgerentscheides in der Geschichte der Stadt ausgezählt. Mit der Annahme wurde die geplante Dreierfusion beendet. Daraufhin fingen die Stadt Bad Lauterberg und Gemeinde Walkenried an über eine Zweierfusion zu verhandeln. Doch auch hier laufen aktuell Bürgerbegehren, die dies verhindern sollen.

Foto: Thorsten Berthold / HK