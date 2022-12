Gute Tat in Gittelde: Busfahrer hilft orientierungslosem Mann

Ein Mann, der in Gittelde umherirrte, ist einem Busfahrer aufgefallen. Kurzerhand eilte er dem Orientierungslosen ganz unbürokratisch zur Hilfe.

Am Montagabend irrte ein Mann orientierungslos wirkend im Dunkeln mit seinem Fahrrad, das er zudem auch auf dem Arm trug, auf dem Verbindungsweg zwischen der Bahnhofstraße und dem Bahnhof in Gittelde umher. Schon etwa um 17 Uhr mussten Autofahrer in die Bremsen gehen, weil der dunkel gekleidete Mann auf der Straße hin und her schwankte und auf dem nicht beleuchteten Weg sehr schlecht zu sehen war. Auf Ansprache reagierte der Mann zunächst nicht, winkte stattdessen ab.

„Nicht, dass er noch erfriert“

Ein Busfahrer hingegen, der gegen 19.30 Uhr an der Stelle vorbeifuhr, ließ sich von dem verwirrt Wirkenden jedoch nicht abwimmeln. Stattdessen ließ er für einen kurzen Moment seine Fahrgäste im Bus warten, und „kassierte“ den Mann samt Fahrrad ein. Hilfe würde er nicht benötigen, sagte der Busfahrer auf Nachfrage.

„Ich kenne den Herrn und weiß, wo er wohnt. Ich nehme ihn jetzt auf meinem Rückweg mit nach Osterode, nicht dass er in seinem Zustand und bei den eisigen Temperaturen noch irgendwo an der Straße einschläft und erfriert.“

Schön, dass es noch solch hilfsbereite Menschen gibt.

