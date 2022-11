Weihnachtsmärkte in Osterode & Südharz: Der Überblick 2022

Es hat geschneit, das erste Mal in diesem Jahr. Das mag helfen, weihnachtliche Stimmung zu verbreiten, die vor schwierigen Rahmenbedingungen bei manchem noch nicht so recht aufkommen möchte. Daniel Li, Vorsitzender des Vereins Tourismus und Marketing Osterode (vtm), nennt den Osteroder Weihnachtsmark „Seelentröster“, der all die drängenden Probleme eine Zeit lang ein wenig vergessen machen soll. Das würde den Menschen zweifellos gut tun.

Vom 23. November bis zum 23. Dezember hat nun der Osteroder Weihnachtsmarkt geöffnet – ist vielleicht nicht ganz so opulent ausgestattet wie in der Vor-Corona-Zeit, aber es gibt ihn. Die Verantwortlichen vom vtm und Bürgermeister Jens Augat wagen es kaum zu glauben, nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr kurz nach Öffnung wegen Corona wieder gekippt werden musste. Vtm-Vorsitzender Daniel Li: „Es ist fast ungewohnt, nicht im Vorfeld ständig mit dem Gesundheitsamt zu telefonieren. Wir können fast normal planen.“

Kinder schmücken den Weihnachtsbaum

Am Mittwoch, dem 23. November, geht es los: Um 15.30 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt. Schon am Vormittag werden über 100 Kinder die Weihnachtsbäume schmücken. Der Weihnachtsmarkt wird über einen Zeitrau von vier Wochen seine Tore öffnen und empfängt bis zum 23. Dezember die Besucher.

Die Erleichterung der Verantwortlichen ist bei einem kürzlich veranstalteten Pressetermin zu spüren. Und man spart nicht mit Dank: „Unterstützung bekommen wir vor allem vom städtischen Bauhof“, freut sich Daniel Li. „Der Weihnachtsmarkt ist eine Veranstaltung des vtm und der Stadt. Wir haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, die besagt, wer welche Aufgaben zu tun hat.“ Weiterhin werden die Gastgeber von Firmen und Unternehmen unterstützt. Vtm-Schatzmeister Marco Gömann: „Da bin ich sehr positiv angetan, das ist das Fundament des Weihnachtsmarktes.“ Viele Firmen haben es nicht leicht, und die Gespräche waren mitunter schwierig. Doch Gömann kann das vor dem Hintergrund der Energiekrise gut verstehen.

Wie passen Krise und Weihnachtsmarkt zusammen?

Überhaupt: Krise und Weihnachtsmarkt, wie passt das zusammen? Bürgermeister Jens Augat: „Wir haben uns bewusst für den Weihnachtsmarkt und für die Beleuchtung entschieden, wir brauchen Licht in der dunklen Zeit.“ Allerdings wird die Beleuchtung, sofern man sie steuern kann, erst ab 16 Uhr angeschaltet. Organisatorin Elke Roche von der Agentur Zapalott ergänzt: „Man kann ja nicht überall das Licht ausmachen.“

Und vtm-Vorsitzender Daniel Li ist sich sicher: „Gerade jetzt, auch vor dem Hintergrund des Krieges, ist das wichtig. Wenn ich mir vorstelle, ich komme hierher, als Flüchtling, in ein Land, in dem auch alles dunkel ist und trauert – und dann heißt es, der Weihnachtsmarkt fällt aus wegen Euch Flüchtlingen – das möchte man doch nicht.“ Schatzmeister Gömann: „Ich denke, wir gehen mit Augenmaß und verantwortungsvoll mit der Stimmung innerhalb der Bevölkerung um. Ich glaube aber auch, die Menschen warten auf den Weihnachtsmarkt.“ So war schon das Lichterfest in der Stadt extrem gut besucht.

Kein Winterwald angesichts der Stadtwaldrettung

Einen Winterwald gibt es dieses Jahr nicht. Elke Roche: „Wir kaufen Tannenbäume und ziehen sie nicht noch aus den ohnehin schon kaputten Harzwäldern.“ Auch Bürgermeister Augat meint: „Wir halten den Winterwald für ein falsches Signal, wenn wir gleichzeitig die Stadtwaldrettung voran treiben.“

Grundsätzlich sei der Weihnachtsmarkt aber ein wichtiges Projekt für die Stadt, sagt Augat. „Die Kooperationsvereinbarung mit dem vtm macht uns schlagkräftiger.“ Man habe die zurückliegenden Jahre genutzt, um sich gut aufzustellen. Doch auch Augat weiß: „Ohne Ehrenamtliche, zum Beispiel im vtm, geht das gar nicht. Das sind unzählige Arbeitsstunden, die die Stadtverwaltung gar nicht leisten könnte.“ Augat erklärt weiter: „Unser Hauptziel ist es, einen Treffpunkt zu schaffen, hier sollen die Osteroder gemeinsam essen und trinken können. Es soll eine heimelige und schöne Atmosphäre geben.“

Auf eine Bühne und Livemusik verzichten die Veranstalter, damit es keine Menschenansammlungen gibt, die es dem Coronavirus leicht machen könnten. Dennoch: Die Freude und der Stolz überwiegen. Marco Gömann: „Wir brauchen unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Wir sind einer der ganz wenigen dauerhaften Weihnachtsmärkte im Harz. Und das funktioniert, weil die Leute mit Leidenschaft dabei sind.“

Geöffnet ist der Osterode Weihnachtsmarkt bis 23. Dezember

Die Buden und Stände des Weihnachtsmarktes sind geöffnet vom 23. November bis zum 23. Dezember, montags bis freitags von 11 bis 20 Uhr sowie samstags ab 10 Uhr und sonntags ab 12 Uhr. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am 23. November um 15.30 Uhr durch Bürgermeister Jens Augat mit dem Stollenanschnitt. Am 6. Dezember dürfen Kinder von 14 bis 17 Uhr das Nikolaushaus auf dem Marktplatz gestalten. Die Kunstausstellung „Weihnachts(T)räume“ von Sabine Tippach am Schilde 2 hat geöffnet montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 18 Uhr. Die Wunschengelaktion der Löwenmama beginnt am 2. Advent. Eine Stadtführung gibt es an jedem Adventssonntag um 14 Uhr, Treffpunkt ist der Christbaum auf dem Kornmarkt.

Der Wochenmarkt zieht bis zum 3. Januar vor das Kornmagazin, auf den Mitarbeiterparkplatz.

Feiern vor dem Kloster Walkenried

Nachdem man in den vergangenen Jahren aufgrund der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen immer wieder den beliebten Weihnachtsmarkt in Walkenried absagen musste, zeigen sich die Verantwortlichen von Politik, Verwaltung, dem Zisterziensermuseum, der evangelischen Kirchengemeinde und den Vereinen rund um die „Wir Walkenrieder“ im Südharz umso erfreuter, dass es in diesem Jahr wieder eine Auflage gibt.

Am Samstag, 3. Dezember, von 12 bis 21 Uhr, sowie am Sonntag, 4. Dezember, von 11 bis 18 Uhr, können Einwohner und Gäste wieder die besondere Stimmung erleben, wenn auf dem Klostervorplatz ein kleines Budendorf aufgebaut ist. Speziell in den Abendstunden – und mit der passenden Beleuchtung erhält der Markt dank der mystischen Kulisse des Klosters Walkenried im Hintergrund eine besondere Stimmung.

Glühwein, Met und Gegrilltes

Auf dem Klostervorplatz bieten insgesamt 27 verschiedene Marktbuden ein vielfältiges Angebot: Glühwein, Met, Kaffee und Kuchen, Gegrilltes, türkische Spezialitäten, Pizza, die beliebte Klosterpfanne, oder Wurst vom Hofladen können genossen werden. Selbstverständlich gibt es auch die typischen Weihnachtsangebote wie Schnitzereien, Drechselarbeiten, Handarbeiten, Dekoratives und vieles mehr. Für die Kleinsten wird ein Kinderkarussell bereitstehen. Lose für eine große Tombola können an jedem Stand erworben werden. Zusätzlich werden an den beiden Tagen insgesamt fünf Gänse von einem Biohof verlost.

Ein stimmungsvolles Begleitprogramm im Kloster mit offenem Adventssingen, „Orgelhäppchen“, Führungen im Kerzenschein und weihnachtlichen Leckereien im Klostercafé umrahmen die vorweihnachtliche Veranstaltung. Abschließendes Highlight ist der Auftritt des virtuosen Chors „Xperiment“, der mit einem besonderen Adventsprogramm auf die Weihnachtszeit einstimmt.

Feier im Biergarten in Bad Sachsa

Aber nicht nur in Walkenried wird an diesem Wochenende im Südharz gefeiert, sondern auch in Bad Sachsa. Der Weihnachtswald 2022 findet am zweiten und am dritten Adventswochenende je am Samstag und Sonntag in Göbel’s Biergarten in der Hindenburgstraße statt. Auch hier ist es dem Team von der gastgebenden Tourist-Information Bad Sachsa wichtig, nach den zwei entbehrungsreichen Jahren in der Pandemie wieder für Gäste und Einheimische etwas anzubieten, um sich zu treffen.

An beiden Tagen wird es Livemusik vor Ort geben und die Stände, an denen es passende, leckere weihnachtliche und regionale Spezialitäten gibt, werden natürlich auch passend dekoriert und beleuchtet sein. Bereits in der Vergangenheit sorgte das kleine Budendorf für eine stimmungsvolle Atmosphäre – und soll die Menschen gerade in diesem Jahr etwas von den verschiedenen Sorgen ablenken, wie das Tourist-Info-Team erklärt. Diese hat gerade für die Jüngsten noch einen Tipp: Für die beiden Tage am 3. Advent wird ein Besuch vom Weihnachtsmann erwartet.

Der Eintritt zum Weihnachtswald ist frei. Geöffnet ist der Bad Sachsaer Weihnachtswald am 3. Dezember von 14 bis 20 Uhr, am 4. Dezember von 14 bis 18 Uhr, am 10. Dezember von 14 bis 20 Uhr sowie am 11. Dezember von 14 bis 18 Uhr.

Krippenweihnacht in Wieda als Auszeit vom Alltag

Mit einem Punschtreff am alten Rathaus beginnt am Freitag, 25. November, um 17 Uhr die Krippenweihnacht in Wieda. Dafür verwandelt sich die gesamte Ortschaft traditionell in ein Weihnachtsdorf, das man jederzeit besuchen kann. Unter anderem bauen die Wiedaer 22 lebensgroße Außenkrippen auf. Die Krippenweihnacht endet am Mittwoch, 28. Dezember, mit einer Kinderweihnacht ab 15.30 Uhr am Hotel zur Alten Post.

Vom Museum bis zur Grillhütte: Weihnachtsmarkt in Förste

Am Samstag, 26. November, gibt es einen Weihnachtsmarkt in Förste. Er erstreckt sich vom Museumshaus (ehemaliges Verwaltungsgebäude) bis zur Grillhütte – ab 14 Uhr, open end.

Rund um die Kirche: Adventsmarkt in Windhausen

Ebenfalls am Samstag, 26. November, soll vorweihnachtliche Stimmung in Windhausen entstehen. Der Adventsmarkt rund um die Kirche läuft von 14 bis 18 Uhr.

Einstimmung auf Weihnachten in Eisdorf

Eisdorf lädt am Samstag, 26. November, zum Weihnachtsmarkt auf das Gelände des Kirchenhauses ein. Von 14 bis 21 Uhr lässt es sich hier gemütlich auf das Weihnachtsfest einstimmen.

Bad Grund: Adventsmarkt mit musikalischer Untermalung

Einen Adventsmarkt wird es am Samstag, 3. Dezember, ab 17 Uhr auf dem Marktplatz in Bad Grund geben. Bei Bratwurst und Glühwein steht hier vor allem ein gemütliches Beisammensein der Einwohner im Vordergrund. Musikalisch untermalt wird der Adventsmarkt durch den Chor „Voices“ aus Förste.

Weihnachtstreffs in Herzberg

Ebenfalls stattfinden soll in diesem Jahr der Herzberger Weihnachtstreff. Vom 16. bis 22. Dezember haben Interessierte im Innenhof des Rathauses die Möglichkeit, sich in geselliger Runde Glühweihn, Punsch und Kulinarisches schmecken zu lassen. Auch eine Bühne für mögliche Auftritte wird aufgebaut. Zu besuchen sind die Stände von rund 16 bis 21 Uhr. Am 23. Dezember endet der Weihnachtstreff auf dem Marktplatz mit einem Open-Air Kino, eine genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.

Am Mittwoch, 30. November, von 12.30 bis 19 Uhr, findet in Herzberg vor dem Haupteingang der Klinik ein Adventsmarkt statt. Der Duft leckerer Schlemmereien und heißer Getränke liegt in der Luft, Lichter und Musik sorgen für eine gemütliche Atmosphäre.

Weihnachtsmärkte rund um Bad Lautereberg

Beim Sozialen Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz in Bad Lauterberg gibt es neben 13 Verkaufsständen Livemusik und einem Besuch vom Weihnachtsmann. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Samstag, 26. November von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag, 27. November, von 12 bis 19 Uhr. Lesen Sie auch: Wegen Weihnachtsmarkt- Bad Lauterberger Wochenmarkt wird verlegt

Bereits am Freitag, 25. Dezember, lädt die Städtische Kita Spatzennest zu einem Weihnachtsmarkt ein. Der Erlös soll über den Förderverein direkt den Kindern zu Gute kommen. Beginn ist um 16.30 in der Kita, Schützenstraße 1 in Barbis. Ab 16.45 Uhr führen die Kinder etwas vor. Zum Abschluss gegen 18.30 Uhr schmücken alle gemeinsam den Weihnachtsbaum.

Der Förderverein Kirche im Dorf und die Freiwillige Feuerwehr laden für Sonntag, 27. November, zum Adventsbasar in die Bartholdi-Kirche ein. Ab 12 Uhr gibt es zum Beispiel hausgemachte Marmeladen, Handarbeiten, Bücher sowie Kunstgewerbliches, Floristisches, Basteln im Kindergarten, Besinnliches in der Kirche und Kaffee und Kuchen. Vorher beginnt um 11 Uhr ein Familiengottesdienst, den Kindergartenkinder mitgestalten.

Am Freitag, 2. Dezember, veranstalten die Dorfkinder Bartolfelde/Osterhagen den Bartolfelder Weihnachtsmarkt in Müller’s Hofcafé, Bartolfelder Straße 41. Von 16 bis 21 Uhr gibt es zum Beispiel Hundegeschirr, Schmuck, Karten, Käse und Saft, Marmelade und Honig, Küchenartikel, Windlichter und Holzarbeiten.