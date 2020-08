Karla darf jetzt endlich wieder mitkicken

Das Diakonische Werk im Kirchenkreis Harzer Land unterstützt Familien und insbesondere Kinder mit zwei wichtigen Aktionen. Zum einen gibt es zum Schuljahresbeginn Lernmittelgutscheine, zum anderen im Rahmen von „Karla kickt mit“ Unterstützung bei der Anschaffung von Sportbekleidung,-geräten und -zubehör.

Beides, so sind die Kirchenkreissozialarbeiter Susanne Mende und Norbert Hammermeister überzeugt, ist trotz der staatlichen Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket nach wie vor unerlässlich.

In Clausthal-Zellerfeld wurden zum Start des aktuellen Schuljahres wieder zahlreiche Gutscheine an bezugsberechtigte Familien mit schulpflichtigen Kindern ausgegeben, die dann in bestimmten Geschäften im Gebiet des Altkirchenkreises Clausthal-Zellerfeld eingelöst werden können.

Dazu zählen die Grosse’sche Buchhandlung und der Papierflitzer in Clausthal-Zellerfeld, Georg Brockschmidt in St. Andreasberg sowie neu hinzugekommen die Buchhandlung Dörpmund in Bad Grund.

3.950 Euro insgesamt kommen somit Kindern zugute, deren Eltern die Unterstützung gut gebrauchen können, freut sich Norbert Hammermeister. Es seien ein paar Menschen weniger als im vergangenen Jahr, was vor allem damit zu tun habe, dass etliche Flüchtlingsfamilien inzwischen von hier fortgezogen seien, weil sie anderswo einen Arbeitsplatz etc. gefunden haben.

„Die Reaktionen der Familien sind aber nach wie vor sehr positiv, denn es ist für sie eine notwendige und wirkliche Hilfe“, so Hammermeister. „Wenn sie sonst am ersten Tag oft die ganze Straße hinunter standen, so meldeten sich die meisten in diesem Jahr per Telefon oder Mail, so dass wir die Ausgabe anders koordinieren konnten.“

Das Projekt „Karla kickt mit“

Auch im Oberharz, so fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu, sind die Menschen eben im digitalen Zeitalter angekommen. Nicht nur für den Oberharz, sondern für den gesamten Kirchenkreis gibt es das Projekt „Karla kickt mit“. Auch hierauf möchten die beiden Sozialarbeiter noch einmal hinweisen, denn „Karla darf jetzt wieder mitkicken“, atmen sie nach einer Zeit weitgehend ohne Sport erst einmal ein wenig auf. Die Gutscheine hier richten sich ebenfalls an Familien, die nach dem Bildungs- und Teilhabepaket berechtigt sind, also Sozialleistungen oder Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. Wenn diese Kinder haben, die in Sportvereinen aktiv sind, können sie in den Beratungsstellen in Clausthal-Zellerfeld, in Herzberg sowie in Osterode Gutscheine im Wert von 50 Euro bekommen, die dann in Sportgeschäften in Bad Lauterberg, Duderstadt, Goslar, Osterode und Seesen eingelöst werden können.

Bisher sind für dieses Projekt 1.300 Euro ausgegeben worden, insgesamt sind aber 5.000 Euro im Topf, so dass es sich durchaus lohnt, Kinder und Eltern noch einmal darauf hinzuweisen. Hier wendet sich Susanne Mende auch gezielt an die Sportvereine, die sie auffordert, ihre Mitgliederruhig immer mal wieder auf die Unterstützung aufmerksam zu machen.

Chance nicht verstreichen lassen

„Für manche ist es vermutlich ein bisschen schwierig, da sie nicht genau wissen, wo denn die Kirchenkreisgrenzen verlaufen, doch ich rate dazu, lieber einmal zu viel anzurufen und nachzufragen, als die Chance verstreichen zu lassen.“ Allerdings bittet sie eben auch um einen Anruf, da im Moment keine offenen Sprechstunden angeboten werden.

Die Beratungsstellen des Diakonischen Werks sind folgende: Clausthal-Zellerfeld, An der Marktkirche 4, Telefon 05323/715618 sowie Herzberg, Juesseestraße 17, Telefon 05521/3766 sowie Osterode, Schlossplatz 3a, Telefon 05522/ 901981. khl