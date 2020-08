Harzer Hof präsentiert Duo Herzfrequenz

Scharzfeld. Melanchopop mit Gitarre und Cajon gibt es am 5. August in Scharzfeld.

Am kommenden Mittwoch, 5. August, um 19 Uhr gibt es im Harzer Hof in Scharzfeld wieder Livemusik. Dieses Mal tritt das Singer-Songwriter-Duo Herzfrequenz mit ihren handgeschriebenen Texten auf. Mit Gitarre und Cajon singen Christin Wenzel und Jürgen Wiedenbrügge über das Leben und die Liebe, das Vermissen und das Glücklichsein. Ihre Stilrichtung nennen die beiden „Deutschen Melanchopop“.

Die Veranstalter werben: „Ihre Songs, mal traurig mal fröhlich, sind Musik für’s Herz – ehrlich und handgemacht“. Das Konzert findet je nach Wetterlage im Garten oder auf der Veranda statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung unter 05521/994700 ist erforderlich. Sitzkissen und entsprechende Kleidung werden empfohlen.

Über die Konzertreihe: Livemusik am Mittwoch

Jeden ersten Mittwoch im Monat spielen lokale Künstler und Bands live im Harzer Hof in Scharzfeld. Auf dem Programm stehen Konzerte von Singer-Songerwritern, Künstlerduos und Akustikbands.

Musikalisch wird eine breite Palette an Genres abgedeckt. Ob Melanchopop, Gypsy-Jazz-Folk, hawaiianischer Blues oder ein gemütliches Rockkonzert: Interessierte erwartet eine musikalische Bandbreite.

Am Mittwoch, 2. September, präsentiert die Göttinger Band Sansculottes amerikanischen Gypsy-Jazz-Folk und am Mittwoch, 7. Oktober, unternimmt der Akustik- und Bluesgitarrist Peter Funk eine musikalische Reise von den sonnigen Stränden Hawaiis mitten hinein in das Herz des Blues.