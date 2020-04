Dramatisches und heiteres aus der Harzer Geschichte

Notwehr in Schierkes Oberförsterei, die Geschichte des Braunlager Gymnasiums und der Huflattich – das neue Heft „Unser Harz“ bietet wieder viele Themen aus der Geschichte der Region.

„In Notwehr erschossen. In der Nacht zum 8. auf den 9. April 1919 wurde die Oberförsterei Schierke durch Lärm und lautes Klopfen an die innere Haustür alarmiert. Oberförster Häberle öffnete und sah sich einem fremden Mann gegenüber, der ihn mit hocherhobenen Händen und blinkender Waffe bedrohte und ihm zurief: „Ich schieße Sie nieder!“ Oberförster Häberle forderte ihn auf, die Oberförsterei zu verlassen. Er ging dann ins Haus zurück, versah sich mit seiner Waffe und forderte den Fremden nochmals zum Verlassen der Oberförsterei auf. Plötzlich sprang dieser dem Oberförster an die Gurgel und schrie ihn an: „Noch einen Schritt weiter und du bist eine Leiche!“ Bei nochmaligem wiederholten Angriff des Fremden schoss Oberförster Häberle diesen nieder. Die Persönlichkeit des Erschossenen konnte noch nicht festgestellt werden. Oberförster Häberle stellte sich der Staatsanwaltschaft.“ Diese Geschichte aus der Schierker Vergangenheit und vieles mehr findet sich im neuen Heft von Unser Harz.

Mit dem zweiten respektive dritten Teil finden die Artikelreihen „Nachrichten vom Harz und Harzrand vor 100 Jahren (1919)“ von Hans-Heinrich Hillegeist und „Auch das war die DDR“ von Günter Wilke ihren Abschluss. Aus der Distanz auf die Ereignisse der damaligen Zeit zu schauen, hilft uns sicherlich, auch unsere eigene, momentan sehr bewegte Zeit mit anderen Augen zu betrachten.

Dr. Günter Gottschlich erinnert an Dr. Friedrich Staudinger (1903 - 1991), (s)einen außergewöhnlichen Lehrer am Braunlager Gymnasiums. Auch dieser Bericht zeugt von einer so anderen Zeit, wenn man auf die Situation an den heutigen Schulen blickt.

Im Nationalparkforum gedenken S. Bauling und Dr. Friedhard Knolle dem im März verstorbenen, langjährigen Mitarbeiter der Nationalparkverwaltung Harz, Frank Reimer. Neben dem Wildkatzenmonitoring betreute er viele Forschungsarbeiten, darunter die Auswirkung des Schalenwildes auf die Vegetation.

Ebenfalls in die Natur zieht es Ingrid Kreckmann, die dieses Mal einiges über den Huflattich berichtet.

