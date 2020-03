Hotel im Harz bietet Zimmer kostenlos als mobile Büros an

Braunlage. Das Hearts Hotel in Braunlage bietet seine derzeit leerstehenden Zimmer kostenlos Mitarbeitern der Digitalbranche als Homeoffice-Ersatz an.

Die Lage am Arbeitsmarkt entwickelt sich zunehmend kritisch. Der Hotelmarkt liegt aktuell am Boden. Mit freien Zimmern, einem gut gefüllten Lager und engagierten Mitarbeitern, wollen die Betreiber des The Hearts Hotel Braunlage, trotz der Umstände ihren positiven Beitrag leisten und bieten digital arbeitenden Personen in Notumständen ihre Zimmer als Hotel-Offices kostenlos an.

„Vor einer Woche waren wir noch ausgebucht, jetzt stehen alle Zimmer leer“ erzählt Geschäftsführer Meik Lindberg. „Ich habe eine Woche gebraucht, um die Dinge überhaupt ordnen zu können“, fasst der Unternehmer zusammen. So kam im Team die Idee, den Leerstand sinnvoll einzusetzen und der Digitalbranche zugänglich zu machen.

Kein Kontakt zu Mitarbeitern

Hierzu reicht eine EMail an: work@thh622.de mit einer Beschreibung der Tätigkeit und der Umstände. Das Hotel setzt sich umgehend mit den Beteiligten in Verbindung und bespricht den Ablauf. Der Check-in/-out erfolgt digital, sodass kein Kontakt zu Mitarbeitern stattfindet. Die Aufenthaltsdauer beträgt maximal fünf Tage, im Anschluss werden die Office Zimmer grundgereinigt, professionell desinfiziert und über zwei Tage ausgelüftet. Ein Kontakt zu Mitarbeitern findet nicht statt, der Abstand zu anderen Gästen ist sichergestellt.

Zudem können Startups, die sich für die Bekämpfung des Coronavirus einsetzen, Mitarbeiter kostenlos in das Hotel-Office am Nationalpark Harz verlegen. Für notwendige Besprechungen sind Inseln mit ausreichend Abstand zu Personen in der freien Natur aufgestellt. Das digitale Arbeiten ist dank modernster Technik auf dem gesamten Resort möglich. Hybride Konferenzen können ebenso abgehalten werden wie Outdoor-Bar-Camps. Die öffentlichen Bereiche werden mehrmals täglich desinfiziert. Jedes Office Zimmer verfügt über ein eigenes Bad und WC.

Der Zugang zum Nationalpark ist eine gute Abwechslung den Kopf frei zubekommen. Durch die gesicherte Versorgung der Stadt Braunlage ist eine gute Infrastruktur vorhanden, um Einkäufe zu erledigen. Frühstück und Essen wird auf Wunsch vom Hotelteam an das Zimmer geliefert. Startups, die sich der Bekämpfung des Coronavirus angeschlossen haben, schreiben eine E-Mail an: work@thh622.de. Das Hotel Team wird zeitnah agieren.

Aus der Digitalbranche

Die Hotelgründer sind in der Digitalbranche groß geworden. Sie wissen um die Bedeutung der Branche und wollen gleichzeitig diesen nach ihrer Auffassung wichtigsten deutschen Wirtschaftszweig unterstützen. Ihr eigenes Hotel-Startup, vor 18 Monaten gegründet und durch staatliche Förderung unterstützt, verfügt über mehr als 60 Zimmer und Special-Event-Locations. Den Leerstand möchte das Hotel nutzen und etwas an die Gemeinschaft zurückzugeben. „Die Fixkosten haben wir auch so, der kleine Aufschlag ist unser Beitrag, den wir leisten werden“, so Ralph Hesse, der sich im THH um die Technologie und Finanzierung kümmert.