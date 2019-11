Als sich die Brockenmauer endlich öffnete

Der Brocken, viel mehr als Norddeutschlands höchster Berg: Ein Symbol der Trennung und seit 1989 ein starkes Symbol der Wiedervereinigung. Der Harzklub e.V. feiert 30 Jahre Brockenmauer-Öffnung am 3. Dezember 2019.

Der einst im Sperrgebiet gelegene Brocken war 28 Jahre lang für die Menschen aus Ost und West unerreichbar. Und sowohl im Osten als auch im Westen wurde die Sehnsucht von Jahr zu Jahr größer, den Brocken erklimmen zu dürfen. An wohl keinem Ort wird die Wiedervereinigung so beispielhaft sichtbar, wie auf Norddeutschlands höchstem Berg. Nach der Öffnung der innerdeutschen Grenze im November 1989 fand unter dem Motto „Freie Bürger, Freier Brocken“ am 3. Dezember 1989 ein friedlicher Sternmarsch auf den Harzgipfel statt.

Tausende Wanderer machten sich an dem kalten Dezembertag bei strahlendem Sonnenschein auf den Weg. Immer drängender wurden die Rufe nach der Öffnung der Brockenmauer. Um 12.45 Uhr war es soweit: Die Grenztruppen öffneten das Tor in der 2,7 km langen Mauer, die die Militäranlagen auf der Brockenkuppe schützte. Nach 28 Jahren nahmen die Menschen aus Ost und West ihren „Vater Brocken“ freudetaumelnd wieder in Besitz. Die Presse berichtete damals von einem deutsch-deutschen Gipfelfest. Dieser Sternmarsch war die Initialzündung für die Gründung einer Vielzahl von Harzklub-Zweigvereinen im Ostharz. Binnen kurzer Zeit wurden die Wanderwege miteinander verknüpft und beschildert. Bereits im April 1990 erschien in Zusammenarbeit mit den Landesvermessungsämtern in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt die erste länderübergreifende offizielle Wanderkarte des Harzklubs „Wandern im Mittleren Harz“ mit den neuen Wanderwegen. Für den Harzklub e.V. gehört die Brockenmaueröffnung zu den wichtigsten Ereignissen im Harz.

Seit 1989 treffen sich die Mitglieder des Harzklubs jährlich am 3. Dezember auf dem Brocken. Der 30. Jahrestag der Brockenmauer-Öffnung soll für Mitglieder und Gäste zu einem ganz besonderen Erlebnis werden. Hierzu laden wir alle Interessierten herzlich ein.

Ablauf der Veranstaltung

11.30 Uhr: Ansprache am Gedenkstein am ehemaligen Brockentor mit Dr. Michael Ermrich, Ehrenpräsident des Harzklub und ehemaliger Landrat des Landkreises Harz.

Anschließend treffen sich alle Wanderer und Gäste ab 12 Uhr im Goethesaal des Brockenhotels, um Erinnerungen auszutauschen. Die musikalische Umrahmung übernehmen die Alphornbläser aus Blankenburg, mit Gesang erfreut die Harzer Jodlermeisterin Marina Hein.

13 Uhr: Beginn der Festveranstaltung im Goethesaal mit Begrüßung durch Dr. Oliver Junk, Präsident des Harzklub und Oberbürgermeister der Stadt Goslar. Die Festrede wird Dr. Karl-Heinz Daehre, Minister a.D. für Landesentwicklung und Verkehr halten, dann erfolgt die Wimpelband-Ausgabe an alle teilnehmenden Zweigvereine.

Zweigverein Scharzfeld: Treffen 8 Uhr, Scharzfeld Einhornstraße, Pkw-Fahrgemeinschaften. Wanderung: Oderbrück – Brocken und zurück, ca. 15 km, Führung: Hermann Setzepfand, Tel. 05521-75851

Die Brockenbahn kommt um 11.21 Uhr auf der Brockenkuppe an. Für alle Stempelsammler gibt es zum 30. Jahrestag der Brockenmaueröffnung einen Sonderstempel des Brockenwirts und der Harzer Wandernadel. Umrahmt wird die Veranstaltung mit einer Bildpräsentation aus der Wendezeit. Es erfolgt eine Tonübertragung vom Goethesaal in den Touristensaal.

Anlässlich der Feier zum 30. Jahrestag der friedlichen Brockenbefreiung am 3.12.1989 wird das Nationalparkzentrum Brockenhaus am 3. Dezember für alle Besucher der neuen Dauerausstellung freien Eintritt gewähren.