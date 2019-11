Momente der Ruhe gibt es auch in der Adventszeit

In der meist hektischen Adventszeit laden die Tourist-Informationen Oberharz Einheimische und Gäste zu einigen Momenten der Ruhe, des kulturellen und gleichsam spannenden oder auch humorvollen Abschaltens an ganz besondere Orte ein.

Am Freitag, 6. Dezember, um 17 Uhr startet die Krimilesung im 19-Lachter-Stollen: „Der Krimi im Stollen“ wird dort in Kooperation mit dem Trafo-Projekt und den Betreibern des 19-Lachter-Stollens die Besucher in Atem halten. Hans-Joachim Wildner, Kriminalromanautor aus Bad Lauterberg (Foto), liest aus seinem neuen und hochspannenden Harzkrimi „ Anlage Z“. Bei Glühwein und Punsch steht er anschließend den Fragen seiner Zuhörer zur Verfügung. Das Buch kann vor Ort auch käuflich erworben und signiert werden. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Am 3. Adventswochenende, also am 14. und 15. Dezember, findet auf und um den Kunsthandwerkerhof „Alte Münze“ in der Bornhardtstraße in Clausthal-Zellerfeld der erste Oberharzer Weihnachtszauber statt, der an beiden Tagen jeweils von 13 bis 20 Uhr in romantische Weihnachtsstimmung versetzen wird. Auf dem liebevoll geschmückten Weihnachtsmarkt haben Besucher und Einheimische die Möglichkeit, Glühwein, Punsch, Lumumba und süße Leckereien zu genießen, durch kunsthandwerkliche Angebote zu stöbern und den lebendigen Adventskalender mit anschließender Abendmesse mitzuerleben. Zudem gibt es eine Kerzenwichtelstube, Kinderschminken und ein buntes Musikprogramm mit dem Neuen Berghornisten-Corps Clausthal-Zellerfeld und den Oberharzer Bergsängern e.V. Auch hier ist der Eintritt frei.

Neugierig auf eine ganz besondere Weihnachtslesung? Zur Einstimmung auf die Feiertage geht es dann weiter am 22. Dezember um 15 Uhr im Robert-Koch-Saal des Rehazentrums Oberharz in Buntenbock.

Bei heißen Getränken und süßen Leckereien präsentieren das Oberharzer Ehepaar Peter und Ursula Weiß ihre ganz persönliche Weihnachtsgeschichte. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei. Zu dieser Veranstaltung wird aus organisatorischen Gründen um telefonische Anmeldung bei der Tourist-Information Altenau unter Telefon 05328/80 20 bis zum 15. Dezember gebeten.