Harzer Honig wird mit der Marke „Typisch Harz“ ausgezeichnet

Goslar. Der Harzer Tourismusverband übergab die offizielle Urkunde an Imker Christian Zepezauer aus Bad Harzburg.

Hauptberuflich schraubt Christian Zepezauer als Meister der Kraftfahrzeugtechnik an den Automobilen seiner Kunden. Seit nunmehr zwei Jahren folgt er aber noch einer anderen Leidenschaft – der Imkerei. Das Interesse an den Bienen und dem süßen Naturprodukt liegt in der Familie, schon sein Großvater war Imker.

Insgesamt 18 Bienenvölker fliegen „im Auftrag“ von Zepezauer und sammeln fleißig Nektar aus der heimischen Flora.

Portfolio der Regionalmarke ergänzt

Diese Regionalität seines Honigs wollte sich der Imker nun auch offiziell bestätigen lassen und beantragte die Zertifizierung mit der Qualitätsmarke „Typisch Harz“. Mit Erfolg – auf dem Butterberggelände in Bad Harzburg überreichte Andreas Lehmberg, stellvertretender Geschäftsführer des Harzer Tourismusverbandes, am Mittwoch die „Typisch Harz“-Urkunde.

Honiggläser und Urkunde. Foto: HTV

„Wir freuen uns, mit dem Harzer Honig von Christian Zepezauer das Portfolio unserer Regionalmarke um ein weiteres qualitatives Produkt ergänzen zu können. So wird das Bewusstsein für nachhaltige Produkte und deren Bedeutung in der Harz-Region gestärkt.“

Edles Produktlabel

Auch Zepezauer zeigt sich zufrieden: „Das ‚Typisch Harz‘-Logo kennzeichnet meinen Honig nun auch klar als original Harzer Produkt“. Edel kommt sein eigenes Produktlabel daher – auf schwarzem Hintergrund sticht der goldene Schriftzug „Harzer Honig“ vor der Brocken-Silhouette und einer Honigbiene, auf einem Hexenbesen fliegend, hervor.