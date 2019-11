Historische Motive zeigen den Harz vor fast 100 Jahren

Die Kalender-Manufaktur in Verden hat in Zusammenarbeit mit dem Wolfenbütteler Heimatforscher Michael Fenske einen historischen Bildkalender vom Harz für das Jahr 2020 herausgebracht. Auf den Abbildungen werden verschiedene Orte des Mittelgebirges gezeigt. Michael Fenske hat dazu in seiner großen privaten Fotosammlung gestöbert und schöne, alte Aufnahmen herausgesucht, von denen einige bisher noch nie gezeigt worden sind.

Dazu zählen zum Beispiel Motive des alten Tankstellengebäudes Ende der 1940er Jahre an der Nordhäuser Straße in Bad Harzburg, am Ortsausgang in Richtung Torfhaus sowie dort Anfang der 50er Jahre vor dem Sporthotel Brockenblick beim Kaffee sitzender Tagesgäste. Äußerst interessant ist zugleich eine private Fotografie, die Harz-Reisende mit ihren Automobilen im Mai 1934 vor dem Rathaus in Wernigerode zeigt. Aus dem umfangreichen Archiv des bekannten Fotografen Werner Stille hat dessen Sohn Wilfried Stille reizvolle Aufnahmen aus den 1950er Jahren von Skitouristen und einer Schneebar mitten in St. Andreasberg beigesteuert.

Einen nostalgischen Charme versprühen rund 90 bis über 100 Jahre alte Abbildungen vom Almauftrieb der Harzer Rinderkapellen in Bad Grund, Altenau und am Molkenhaus, während die 1929 fröhlich in die Kamera winkende Belegschaft eines Hotels in Alexisbad ebenso ansteckend wirkt wie die Präsentation eines Hausschweins im Mai 1928 vor den versammelten Kurgästen und Bediensteten des Kurhauses in Osterode.

Ein wenig Wehmut dürfte bei älteren Schulenbergern beim Betrachten jener Motive aufkommen, die die Bewohner beim Verlassen ihres Dorfes zeigen, bevor 1956 der neue Okerstausee das Tal flutete. Historische Aufnahmen des ehemaligen Brockenhotels aus 1937, vom Schwimmbad in Wolfshagen zu Beginn der 1970er Jahre, von Reisebussen und Pkw 1957 an der Sösetalsperre sowie eine private Fotografie von Ausflüglern im August 1960 auf dem Marktplatz in Goslar runden diesen Kalender mit viel nostalgischem Charakter ab.

Der Verdener Verlag, der auf derartige Motiv-Kalender spezialisiert ist und solche bereits von zahlreichen großen und auch kleineren deutschen Städten veröffentlicht hat, freut sich, gemeinsam mit Michael Fenske zum ersten Mal auch einen historischen Kalender mit Aufnahmen aus dem Harz gestaltet zu haben. Dieser ist zum Preis von 19 Euro ab sofort in verschiedenen Harzer Buchhandlungen erhältlich und kann zudem bei Michael Fenske unter der E-Mail kalender-harz-2020@online.de sowie telefonisch unter Telefon 05331/65259 bestellt werden.