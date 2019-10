Eine Reise durch die deutsche Musikgeschichte

Es steht schon in den Startlöchern und wartet darauf, der Öffentlichkeit präsentiert werden zu können: „Phase 11: HEIMSPIEL“, das elfte abendfüllende Konzertprogramm des Herzberger a cappella-Ensembles „das Xperiment“. Drängt sich bei dem Thema der Phase der Gedanke auf, dass es in erster Linie um sportliche Höchstleistungen und den Wettbewerb geht, wird bei einem Blick auf die Setliste schnell klar: Hier dreht sich alles um deutschsprachige Titel aus der Pop- und Jazzmusik, um Stücke in neuen musikalischen Gewändern und um Klassiker aus einer Zeit, in der der Tonfilm eine neue Erfindung war und in schwarz-weiß über die Leinwände der Lichtspielhäuser flimmerte. Aber natürlich geht es auch um aktuelle deutsche Künstler, die derzeit die Charts dominieren. Abwechslungsreich wird der Abend voll mit Musik von Größen wie Mark Forster, Revolverheld oder Sido und Abstechern hin zum 60er Jahre-Swing, als Bill Ramsey aus dem deutschen Fernsehfilm nicht wegzudenken war oder die Comedian Harmonists zeigten, welche Stile in Übersee zu dieser Zeit angesagt waren. Und vielleicht spielt der Sport in diesem Programm ja trotzdem eine Rolle, der uns im Lauf der Jahrzehnte immer wieder unvergessliche Perlen der Musikgeschichte bescherte.

An folgenden Terminen ist „Phase 11: HEIMSPIEL“ zu hören: 1. November, 20 Uhr, Heinz-Sielmann-Realschule Duderstadt, 2. November, 20 Uhr DGH Hattorf, 3. November, 18 Uhr, Bürgersaal Seesen, 8. November, 20 Uhr, Kursaal, Bad Lauterberg, 9. November, 20 Uhr, Mehrzweckhalle Grone, 10. November, 19 Uhr, EMA-Gymnasium, Herzberg, 22. November, 20 Uhr, Stadthalle Northeim sowie 23. November, 20 Uhr, Bürgerhaus, Nordhausen. Der Eintritt zu den etwa zweistündigen Konzerten ist frei. Einlass ist eine halbe Stunde vor Konzertbeginn. Weitere Infos unter www.das-Xperiment.de.