Harzer Hammer: Fünf Krimis sind im Rennen

Der „Harzer Hammer“ ist ein Literaturpreis, der an Nachwuchsautoren im Bereich Krimi und Thriller verliehen wird. Im vergangenen Jahr ging er an Christof Weigold für seinen Debütroman „Der Mann, der nicht mitspielt“. Auf dem diesjährigen Mordsharz-Festival wird Weigold seinen zweiten Roman „Der blutrote Teppich“ vorstellen – und er wird auch den Harzer Hammer 2019 überreichen. An wen, das wird noch bis zur Mordsharz-Eröffnungsgala am 11. September auf Schloss Wernigerode geheimgehalten (wir berichteten).

Die eingereichten Werke aber sind so unterschiedlich wie das Genre nur sein kann. Das machte es der Jury nicht gerade leicht, denn humorvolle Geschichten um skurrile Ermittler lassen sich mit knallharten Storys um psychopathische Serienmörder nur schwer vergleichen.

Dennoch gibt es Punkte in Sachen Originalität, Schreibstil, Spannungsaufbau und einigem mehr, die durchaus mehr oder weniger für die Qualität eines Krimis sprechen. Natürlich ist alles auch immer Geschmackssache, was dann auch zu interessanten Diskussionen innerhalb des Mordsharz-Teams führte. Beim jüngsten Vorbereitungstreffen ging es nämlich nicht nur um organisatorische Details für die Lesungen im Schloss Wernigerode, im Rammelsberg in Goslar, im Schloss Herzberg und im Tabakspeicher Nordhausen, sondern auch um die Shortlist zum Krimipreis 2019.

Jedes Jurymitglied favorisierte andere Bücher, denn sie alle bieten auf ihre Weise ein besonderes Lesevergnügen. Sei es die ungewöhnliche Geschichte, die bildhafte Sprache, die treffende Gesellschaftssatire, die faszinierenden Charaktere oder auch die schockierenden Mordfälle.

Die fünf Finalisten

Am Ende gab es dennoch eine Entscheidung für jene fünf Titel, die weiterhin im Rennen um den Harzer Hammer sind. Auf der Shortlist stehen: Lioba Werrelmann: Hinterhaus (Bastei Lübbe) – Melanie Bottke: Auf leeren Seiten (Franzius) – Martin Wehrle: Die Ratte (Benevento) – Thomas Köhler und Konstantin Zorn: Lambachs letzter Fall (Salomo) – Tilman Thiemig: Ahrenshooper Todholz (Hinstorff).

Eine oder einer dieser Autoren wird am 11. September bei der um 18.30 Uhr beginnenden Eröffnungsgala des diesjährigen Harzer Literaturfestivals den von Steinmetz Enrico Friesecke hergestellten und mit 1.000 Euro dotierten Preis erhalten.

Weitere Infos zur Ausschreibung, zum Festival und zum Kartenvorverkauf online unter der Adresse: www.mordsharz-festival.com.