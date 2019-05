Menzels Familienproduktion reißt Zuschauer hin und her

Am vergangenen Donnerstag wurde es gemütlich eng im ausverkauften Theatersaal des Hotels Harzer Hof in Scharzfeld. Theaterfans besuchten die Premiere des Stücks „Ada und ihre Töchter“, ein Schauspiel des amerikanischen Autors Noah Haidle.

Mit schnellen Szenenwechseln und einigen technischen Raffinessen verband Regisseur Prof. Jürgen Kramer ein ernstes Thema mit komischen Elementen.

Das Stück handelt von der abenteuerlichen Einstellung der alternden Schauspielerin Ada (furios gespielt von Petra Döring-Menzel), die zwischen Realität und Fernseh-Glamourwelt nicht mehr unterscheiden kann und will: „Ich hasse die Wirklichkeit!“. Das führt zu skurrilen Szenen.

Co-Regisseurin Danielle Dutombé lässt das Publikum mit einer gestenreichen Übertreibung herzlich lachen. Ensemblemitglied und Tochter Jennifer Menzel war gleich in drei Rollen besetzt und rührte in den ernsteren Momenten durch eine sehr gut gespielte hochschwangere Ophelia die Herzen der Zuschauer. Doch erst im folgenden Rollenwechsel zur fiesen Batzeba wuchs sie über sich hinaus und beeindruckte mit geladenem, kontrastreichem Spiel.

Vater Dieter Menzel lässt als urkomischer Nebendarsteller schließlich den Dampf vom Kessel, etwa als Embrio in der Fruchtblase im Dialog mit der Diva.

Die bislang aufwendigste Familienproduktion des Hoftheaters Scharzfeld reißt die Zuschauer mit der Hauptfigur Ada hin und her – von Alltagssorgen zur Absurdität der Serienwelt, von Wirklichkeit zur Illusion. Das fein abgestimmte Bühnenbild und die technischen Effekte von Benjamin Menzel nehmen Bezug auf kulturhistorische Stätten im Südharz, wie beispielsweise die Steinkirche.

So wird das schrille Stück, das Familie Menzel wie auf den Leib geschrieben ist, zu einer Theaterproduktion, die man gesehen haben sollte.

Die nächsten Vorstellungen werden gezeigt am: 24. und 31. Mai sowie am Pfingstsonntag, 9. Juni, und am 14. Juni, jeweils um 20 Uhr. Spieldauer: 120 Minuten, Eintritt 16 Euro, Kartenreservierung unter Telefon 05521/994700.