Boat People Projekt bekommt Theaterpreis des Bundes

Die Göttinger Theater-Initiative „boat people projekt“ wird als eine von elf Bühnen in Deutschland in diesem Jahr mit dem Theaterpreis des Bundes geehrt. Die Gewinner beeindruckten durch außergewöhnliche Produktionen, ihr künstlerisches Gesamtprogramm oder durch strukturelle Zukunftsentscheidungen, die bundesweite Aufmerksamkeit und Wertschätzung verdienten, hieß es in einer Erklärung von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) anlässlich der Bekanntgabe der Preisträger. Die Preisverleihung findet am 27. Mai in Gera statt.

Jede Auszeichnung ist den Angaben zufolge mit einem Preisgeld von 75.000 Euro verbunden. Insgesamt habe es 119 Bewerbungen gegeben. Das „boat people projekt“ besteht seit 2009. Die Theater-Initiative, die vor allem Theater mit und über Flüchtlinge macht, wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Göttinger Friedenspreis und dem Deutschen Menschenrechts-Filmpreis.

„Mit dem Theaterpreis des Bundes, der sich vor allem an kleinere und mittlere Häuser richtet, zeichnen wir in diesem Jahr wieder Theater aus, die vor Ort gesellschaftlich wichtige Debatten anstoßen und die das Leben der jeweiligen Stadtgesellschaften aktiv mitgestalten“, sagte Grütters. Dafür bräuchten diese Theater Mut zum künstlerischen Experiment, nicht selten müssten sie auch ihre künstlerische Freiheit verteidigen. Die Auszeichnung sei auch als „Ermutigungspreis“ gedacht, mit dem die prämierten Bühnen in ihrem Engagement bestärkt werden sollen. epd