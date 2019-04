Drei Komponisten, drei Länder: Unter dem Titel „Der Barock – Glanz Europas“ lädt die Singakademie Harz im Sommer zu einer musikalischen Reise ein. Zwei Konzerte werden am Freitag, dem 9. August, in der Kirche St. Albani in Göttingen und am Samstag, dem 10. August, im Kursaal in Bad Lauterberg...