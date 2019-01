Hausboot spielt Live-Musik im Folk-, Chanson- und Country-Stil

Osterode Tino Eisbrenner und Heiner Lürig präsentieren ihr akustisches Programm am Sonntag, 24. Februar, ab 18 Uhr in der Stadthalle Osterode.

Tino Eisbrenner und Heiner Lürig gastieren als Band Hausboot am Sonntag, 24. Februar, ab 18 Uhr in der Stadthalle Osterode. Sie präsentieren an diesem Abend ihr akustisches Programm mit Live-Musik im Folk-, Chanson- und Country-Stil.

Bei Hausboot sind Musiker am Werk, die wirklich ein Instrument in die Hand nehmen und Musik machen. Einfach weil sie Lust dazu haben – und weil sie es können. Tino Eisbrenner, der Poet und Sänger des Teams, traf nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten auf Heiner Lürig, den Produzenten, Gitarristen und Komponisten von „Dein ist mein ganzes Herz“ und vielen anderen Hits von Heinz Rudolf Kunze. 2009 entstand ihr erstes Album „strom ab“ und sie gaben dem Projekt den Namen Hausboot. Im März 2017 erschien dann das zweite Album „Fluss der Zeit“.

Hausboot finden den richtigen Ton

Live präsentieren sie ein akustisches Programm par excellence, bei dem sie von zwei hervorragenden Musikern unterstützt werden: Alejandro Soto Lacoste an Piano, Gitarre und Akkordeon und Oliver Siegmann am Bass.

Tino Eisbrenner und Heiner Lürig finden den richtigen Ton. Mal poetisch und leicht, mal kämpferisch und trotzig, dann wieder nachdenklich, augenzwinkernd und ein wenig altersweise. Immer neugierig auf das Leben und nie ohne die Vision, dass doch noch etwas möglich ist.

Persönlich und politisch verschwimmen die gewohnten Grenzen. Hier ist nichts fertig, das ist nicht bloß ein Soundtrack, hier hört man plötzlich hin. Mal ein Banjo, mal eine Slide-Guitar, mal eine Mundharmonika: Viel gute Laune machen all die Songs, die mit deutlichem Country-Einschlag daherkommen. Beim „Lied vom Frieden“ steigert sich das in eine grandiose Hymne zum Mitsingen, bei „Sgt. Pepper meint“ möchte man anstoßen und tanzen – und verhakt sich doch beim Songtext: ein fröhliches, hintersinniges Plädoyer gegen jedes anzug- und panzergrau und für eine bunte, friedliche Gesellschaft.

Hausboot kann auch die atmosphärisch dichte Midtempo-Rocknummer mit wimmernder Hammondorgel und die große Ballade wie beim Titelsong „Fluss der Zeit“ – ein persönlicher Blick auf Lebensträume, die gelebten und die nicht gelebten.