Bad Harzburg Der Baumwipfelpfad Harz lädt zur 4. Wipfelweihnacht am Samstag, 15. Dezember nach Bad Harzburg ein.

Weihnachtsstimmung in den Baumwipfeln

Nachdem in 2015, 2016 und 2017 die Erstauflagen stattgefunden haben, findet am 15. Dezember die vierte Auflage der Wipfelweihnacht von 16 bis 20 Uhr statt. In diesem Jahr dürfen sich die Besucher des Baumwipfelpfads auf noch mehr Künstler und Aussteller freuen.

Aufgrund der hohen Besucherresonanz und Nachfrage zur Wipfelweihnacht wurde die weihnachtlich-festliche Illumination noch einmal ausgebaut. Somit ist die besinnliche Weihnachtsstimmung in den Wipfeln garantiert. In Kombination mit Glühwein, Kinderpunsch sowie weiteren Leckereien für den Gaumen schafft das Wipfelteam eine gelungene Veranstaltung zum Jahresabschluss. Neben dem Pfadkünstler Alexander Frese, der die Holzfiguren wie die „Früchte des Waldes“ mit der Motorsäge geschnitzt hat, wird auch Till Pate mit Holzbrettchen vertreten sein. Das Waldpädagogikzentrum Harz wird eine Naturbastelecke anbieten. Zudem gibt es Selbstgenähtes und Dekorationen aus Naturmaterialien. Erstmals dabei sind der Kirchenladen Kreuz und Quer sowie das Mutterhaus aus Bad Harzburg. Musikalisch dürfen sich die Pfadgäste freuen auf Sophia Peinmann aus Bad Harzburg, den Posaunenchor Wieda, den Gospelchor Bad Sachsa, die Weihnachtsbläser vom Blasorchester Herzberg, Sandra Krämer sowie den Gospelchor Goslar, die für Weihnachtsstimmung in den Wipfeln sorgen.

Der Eintritt zur Veranstaltung kostet 5 Euro. Karten gibt es am Veranstaltungstag an der Eingangskrone des Baumwipfelpfades. Weitere Informationen unter Telefon 05322 8 777 920.