„Schwanensee“ kommt nach Osterode

„Schwanensee“ wird am Sonntag, 16. Dezember, um 18 Uhr in der Osteroder Stadthalle gezeigt. Seit Jahrhunderten schon erobert die klassische Kunst des Tanzes, das Ballett, die Herzen der Menschen. Verschiedene Lebenssituationen werden in einer magischen Atmosphäre durch Tanz dargestellt und drücken...