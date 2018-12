Osterode Die Zarewitsch Don Kosaken singen Donnerstagabend in Osterode.

Russische Weihnacht in Osterode

Ihr traditionelles Weihnachtskonzert geben die Zarewitsch Don Kosaken am heutigen Donnerstag, 6. Dezember, um 19 Uhr in der St. Aegidien Marktkirche in Osterode.

Vom glockenhellen Tenor bis zum erdig-sonoren Bass reicht das Stimmspektrum, das die Zarewitsch Don Kosaken bei ihrem traditionellen Weihnachtskonzert erklingen lassen. Sie singen von ihrer Freude, von ihrer Melancholie, von ihrem Schmerz einige Original-Melodien ihrer russisch-kosakischen Heimat.

Zugegebenermaßen zu den gängigsten Russland-Klischees, dampfender Samowar, Matrjoschkas, die Weite des Landes, das ewige Eis und die Tiefe der Seele, verkörpern sich in der Assoziationskette auch Momente der Sehnsucht, romantische Vorstellungen von schwermütiger Stimmung, von mystischer Seelen-Versenkung, aber auch von impulsiver Lebensfreude, die aus der mentalen Tiefsinnigkeit erwächst. All diese Sehnsuchtsmomente und Russland-Projektionen schwingen mit beim Konzert der Zarewitsch Don Kosaken, die mit ihren mehrstimmigen, harmonisch aufeinander abgestimmten A-cappella-Gesang in die „russische Weihnacht“ entführen wollen.

Im Bann von Mütterchen Russland

Dieser Zauber der russischen Weihnacht ist wieder einmal eine Gelegenheit, wunderbare Chormusik zu erleben sowie Choräle aus der orthodoxen Liturgie, getragen von slawischer Musikalität und Geistigkeit, kennenzulernen.

Das 1958 gegründete Ensemble hat sein Programm in Auswahl und Zusammenstellung als „Festliches Konzert“ ausgerichtet; Geistliche Gesänge, russische Volksweisen, aber auch klassische Kunstlieder und Lieder zur Advents- und Weihnachtszeit stehen auf dem Programm und werden das Publikum in den Bann von Mütterchen Russland ziehen.

Kartenvorverkauf: Harz-Kurier Service Center, Kornmarkt 26 in Osterode, Tilman Riemenschneider Buchhandlung, Martin Luther Platz 3 in Osterode sowie an der Abendkasse. Einlass ab 18 Uhr.