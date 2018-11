Das Motto lautet: Entdecke die Region

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Roy Kühne ist von der Idee des neuen Internetportals Erlebnis-Kultur begeistert. Unter dem Motto „Entdecke die Region“ präsentiert das Portal künftig das breite Freizeit- und Kulturangebot des Landkreises Northeim und der angrenzenden Kreise auf einen Blick.

„Mit Erlebnis-Kultur bekomme ich eine umfassende, schnelle und informative Übersicht aller wichtigen Kulturereignisse und Freizeitangebote – und dieses neue Angebot tut der Region einfach gut“, erklärt Dr. Kühne.

„Bisher müssen sich Bürgerinnen, Bürger und Besucher auf vielen verschiedenen Internetseiten ihre Informationen mühsam zusammen suchen. Mit Erlebnis-Kultur bekommen wir erstmals eine Plattform, die die vielen Events und Angebote sichtbar macht. Dadurch sehen wir auch Veranstaltungen und Projekte, die in der Öffentlichkeit sonst nur wenig Beachtung finden. Ich denke da beispielsweise an die vielen kleinen Theatercafés in der Region oder die tolle Arbeit vieler Vereine“, betont der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Goslar/Northeim/Osterode.

Das Portal ist derzeit im Aufbau und wird bis Jahresende an den Start gehen. Für Dr. Kühne ist die Plattform eine Art „Hilfe zur Selbsthilfe“ für viele kleinere Veranstalter, denen Zeit und Geld für eigene Öffentlichkeitsarbeit fehlt.

Mit Erlebnis-Kultur bekommen diese die Möglichkeit, ihre Arbeit einer breiten Öffentlichkeit professionell zu präsentieren.

Neben den Informationen zu Museen und Sehenswürdigkeiten sowie einem umfangreichen Veranstaltungskalender bietet Erlebnis-Kultur viele weitere Services: einen Newsletter mit auswählbaren Inhalten und Downloadmöglichkeiten, eine umfangreiche Suchfunktion einschließlich einer Radius-Suche und für Mitglieder die Möglichkeit, ihre Programme oder Flyer über das Portal zu veröffentlichen.

Dazu kommen Informationen zu Veranstaltern und Veranstaltungsorten sowie zu Künstlern und Kulturschaffenden.

Träger des Regionalportals ist der Verein Kultur in der Region e.V. Finanziert wird das Projekt durch EU-Fördergelder aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, kurz ELER, der vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz verantwortlich umgesetzt wird.

Weitere regionale Unterstützer des neuen Internetportals Erlebnis-Kultur sind der Landkreis Northeim, die Kultur- und Denkmalstiftung Northeim sowie die Kreissparkasse Northeim.