Wotans Gier nach dem Ring des Nibelungen

Mit elf Titeln, die in über 1.500 Kinos in mehr als 40 Ländern übertragen werden, präsentiert die Live-Kinosaison 2018/19 aus dem Royal Opera House die Vielfalt von Ballett und Oper – live übertragen aus Londons Covent Garden. Mit dabei sind auch die Central-Lichtspiele in Herzberg, die nächste...