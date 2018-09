Preis geht dieses Jahr an die Rumänienhilfe

„Die Rumänienhilfe hat diesen Freimaurerpreis wahrlich verdient“, würdigte der Laudator, Superintendent Volkmar Keil, die Arbeit der Osteroder Traditionseinrichtung. So stand die Rumänienhilfe im Mittelpunkt eines Empfangs der Freimaurerloge Zum Tempel der Eintracht am Freitagabend in den...