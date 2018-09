Schauspieler belebt die Alte Mühle

„Von komischen Vögeln“ – so lautete der Titel eines Films von Eike Weinreich, der jüngst in der ehemaligen Gaststätte Zur alten Mühle in Windhausen zu sehen war. Weinreich, der sowohl in TV als auch Theater als Schauspieler erfolgreich ist, möchte aus dem Gebäude ein Kulturzentrum machen, das...