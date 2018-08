Mordsharz-Festival findet erstmals auch in Nordhausen statt

Zum ersten Mal nimmt in diesem Jahr Nordhausen mit dem Museum Tabakspeicher als Veranstaltungsort am Mordsharz-Festival teil. Das Mordsharz-Festival präsentiert in der Zeit vom 12. bis 15. September Krimilesungen im Wernigeröder Schloss, im Welfenschloss Herzberg und im Weltkulturerbe Rammelsberg in Goslar. Darüber hinaus geht es beim nunmehr 8. Mordsharz-Festival aber vor allem um die derzeit angesagten Krimis und eingeladenen hochkarätigen Autoren und Schauspieler.

Daher wird kein Geringerer als der Preisträger des Deutschen Krimipreises, Oliver Bottini, das Festival am 12. September in Wernigerode mit seinem preisgekrönten Roman „Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens“ eröffnen. Zudem wird im Rahmen dieser Eröffnungsgala auch erstmals der Krimipreis „Harzer Hammer“ an einen deutschsprachigen Newcomer-Autor verliehen und mit Olivia Kiernan steht an diesem Tag auch der erste internationale Gast auf dem Programm, eine Autorin aus Irland, die aus ihrem Krimi „Zu nah“ lesen wird.

Übersetzt wird sie dabei von der Schauspielerin Anneke Kim Sarnau, unter anderem bekannt aus „Honig im Kopf“ oder dem Rostocker „Polizeiruf 110“, in dem sie seit 2010 die Hauptrolle spielt.

Aber auch Nordhausen darf sich am Freitag, 14. September, ab 15 Uhr im Museum Tabakspeicher auf vier interessante Lesungen mit bekannten Autoren, Geräuschemachern und Schauspielern freuen. „Die drei ???“ eröffnen das Programm am Freitag um 15 Uhr mit Autor Christoph Dittert und Sounddesignerin Almut Schwacke. Um 18 Uhr wird Harzkrimiautor Roland Lange aus „Drei freundliche Tage und ein Todesfall“ lesen und Andreas Winkelmann steht um 19.30 Uhr mit seinem Thriller „Das Haus der Mädchen“ auf dem Programm.

Anschließend, um 21.30 Uhr, wird es auch hier international mit Fiona Cummins und dem neuesten Band ihrer Reihe „Der Knochensammler“ mit dem Untertitel „Die Rache“. Die deutsche Übersetzung wird wieder einmal nach James Bond klingen, denn dafür zuständig ist der Synchronsprecher Dietmar Wunder, der neben Daniel Craig auch Adam Sandler und Cuba Gooding Jr. seine Stimme leiht.

Im Welfenschloss Herzberg sind am 13. September H. Dieter Neumann, der aus seinem Küstenkrimi „Blutmöven“ liest, Romy Fölck mit ihrem aktuellen Bestseller „Totenweg“ und Melanie Raabe mit ihrem Thriller „Der Schatten“ dabei.

Am Samstagabend werden in Goslar Simone Buchholz aus ihrem Krimi „Mexikoring“, Horst Eckert aus seinem Politthriller „Der Preis des Todes“ und Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf gemeinsam mit Bettina Göschl aus seinem aktuellen Krimi „Ostfriesenfluch“ lesen. Weitere Informationen zu den Lesungen und Tickets unter www.mordsharz-festival.com.