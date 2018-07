Klezmer Tales in Herzbergs Christuskirche

Herzberg Ein ungewöhnliches Konzert wird am Samstag, 21. Juli, um 19 Uhr in der Christuskirche in Herzberg, Margeritenstraße, zu hören sein: Das Sommerkonzert „Klezmer Tales“ mit der jungen Klezmer-Balkan Band Yxalag steht auf dem Programm. Das Ensemble vermischt mit viel Leidenschaft und Mut den Klezmer...